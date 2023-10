En el estadio Papa Francisco, Jáchal Básquetbol Club jugó dos temporadas de la Liga Argentina, que es la segunda categoría a nivel nacional, y ahora se prepara para afrontar un torneo más. A las puertas del inicio del nuevo campeonato de ascenso, en el Expreso del Norte avanzan con una idea que puede generar un antecedente histórico. Es que trabajan para traer la Liga Argentina al Gran San Juan y jugar, por primera vez, un partido en el estadio Aldo Cantoni. La iniciativa está avanzada y de concretarla será el mes que viene ante los santiagueños de Independiente BBC. Mientras, el equipo se prepara para el debut, el 15 de octubre.

"No es fácil llevar la Liga Argentina a la Capital, pero es un deseo que queremos concretar para difundir la disciplina. Sabemos que a pocos kilómetros del Aldo Cantoni se ubican muchos clubes de básquet y nos gustaría que todos esos jugadores, especialmente los de las inferiores, puedan tener a mano un partido de este nivel", expresó Marcos Levi, presidente de Jáchal Básquetbol Club.

De no mediar cambios en el fixture, el partido elegido en cuestión es el que JBC afrontará ante Independiente el 13 de noviembre, que es el último de local en este tramo del año. Sucede que después Jáchal jugará de visitante y, tras el receso en diciembre, la fase regular de la Liga Argentina retomará en enero.

"El año pasado iniciamos tratativas para jugar en el Cantoni, pero no avanzaron. Ahora estamos gestionando no sólo ante la Federación de San Juan sino también ante la Asociación de Clubes (ADC, organizadora de la Liga) ya que hay tiempos y requisitos que cumplir. Que la ADC habilite un estadio para Liga Argentina no es sencillo, pero creemos que con buena voluntad y predisposición podremos lograrlo", añadió Levi.

Jáchal BC comenzará el torneo de visitante, el 15 de octubre ante GEPU, y luego jugará ante Rivadavia Básquet (19/10). El 27 de octubre se medirá de local ante Echagüe de Paraná y el 29 recibirá a Colón de Santa Fe. Posteriormente jugará en Córdoba y lo hará ante Atenas, el club más ganador en la historia de la Liga Nacional y que en la temporada pasada perdió la categoría tras 38 años (el 3/11). Después, Jáchal BC se medirá ante Barrio Parque (el 5/11), también en Córdoba.

En el regreso a la localía, el 13 de noviembre, el Expreso del Norte tienen previsto traer la Liga al Gran San Juan por primera vez. "La prioridad es jugar en el Cantoni, pero en caso de no poder concretarlo la idea es hacerlo en el estadio de UPCN Voley, que ya alojó partidos de básquet del torneo local y cuenta con una importante infraestructura", apuntó.

Los nombres de la ilusión norteña

El plantel dirigido por el DT Sergio Cabañas tuvo una importante renovación con respecto al equipo que en la temporada pasada logró una histórica clasificación a los Play-In.

El equipo para disputar la temporada 2023/24 está conformado por el pivot brasileño Pedro Vitor Peçanha, el interno brasileño Yuri Sena, el ala pivot Facundo Bustos y el alero Sergio Espíndola.

También figura Alvaro Caraffa (alero), Jerónimo Pagella (escolta) y Bruno Caribaux (base). Entre los más jovenes están Emanuel Cabañas (escolta), Martín Moliní (base), Facundo Cortez (alero), Yamil Paez (alero), Facundo Bustos (alero), Tomás Díaz (alero) y Esteban Fonzalida (base).