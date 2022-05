Reñidas y entretenidas carreras tuvo la tercera fecha de ACAT (Asociación Conductores de Autos Trascendentales) el fin de semana pasado en 25 de Mayo. Un centenar de autos divididos en 14 categorías, tuvieron tres carreras exigentes.

La cuarta fecha se realizará en el departamento 9 de Julio, los días 11 y 12 de junio.

El mendocino Raúl Savina, con su saltadunas fue el más rápido con un tiempo de 32m16s,

Las clasificaciones fueron la siguientes: C plus: 1-Américo Sánchez (40m43s), 2- Cristian Moreno (a 16s). 3- Javier Alameda (a 3m52s). D Especial: 1- Ramiro Janavel (35m11s), 2- Juan José Mut (a 4m35s), 3- Leandro Saleme (a 6m03s). RC 5 Light: 1- Mariano Martínez (35m07s), 2- Juan Montivero (a 1m00s), 3- Martín Claros (a 2m53s). RC 5: 1- Lucas Martín (34m31s), 2- Federico Rubia (a 07s), 3- Sebastián Correa (a 1m05s). D Plus: 1- Fernando Pérez (39m48s), 2- Andrés Correa (a 46s), 3- Michel Juan (a 1m08s). Areneros Grandes: 1- Emanuel Chávez (36m14s), 2- Mauricio González (a 52s), 3- Javier Moyano (a 31m36s). Autos TC: 1- Alberto Bianchi (39m59s), 2- Julio Quiroga (a 2m19s), 3- Juan Carlos Amarfil (a 2m55s). Jeeps: 1- Marcelo Arnau (38m16s), 2- Mario Torrente (a 1m06s), 3- José Luis Silva (a 2m44s). Fuerza Libre: 1- Raúl Savina (32m57s), 2- Fernando García (a 2m03s), 3- Rolando Quiroga (a 5m33s). Categoría UTV: 1- Gonzalo Rubia (33m06s). Fiat D Especial: 1- Fabricio Oro (51m42s). Areneros Chicos: 1- Fernando Delgado (37m52s), 2- Miguel Díaz (a 1m16s), 3- Juan Salvá (a 6m21s). Fiat 128: 1- Franco Corso (37m20s), 2- Gustavo Aguirre (a 06s), 3- Marcos Vilaplana (a 3m45s). C-Tracción Trasera: 1- Mario Quiroga (41m12s), 2- Ricardo Hensen (a 3m32s), 3- Raúl

Barboza (a 5m53s).