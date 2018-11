Adentro. Lucas Alario jugó ante el Leipzig.

El delantero argentino Lucas Alario fue suplente e ingresó en el segundo tiempo de la derrota de Bayer Leverkusen ante Leipzig por 3-0, como visitante, por la 11ma. fecha de la Bundesliga alemana. Alario, ex Colón y River Plate, entró a los 27 minutos del segundo tiempo con el partido 0-2 y no pudo hacer nada para evitar la segunda derrota seguida de su equipo. El santafesino, de 26 años, todavía no pudo marcar en los ocho partidos que disputó en la Bundesliga. Bayer Leverkusen está 13ro. con 11 puntos, mientras que Leipzig se ubica tercero con 22, a cinco del líder Borussia Dortmund. En el otro partido de la jornada, Eintracht, con el argentino David Abraham, venció a Schalke por 3-0, como local.



El argentino Ezequiel Lavezzi convirtió un tanto para Hebei Fortune, que finalizó su participación en la Superliga de China, con una victoria 2-1 sobre Beijing Guoan, por la 30ma., y última fecha del torneo. El atacante rosarino, de 33 años, anotó a los 18 minutos de la segunda etapa, a través de la ejecución de un tiro penal. En Hebei Fortune se desempeñó el excapitán del seleccionado argentino, Javier Mascherano.