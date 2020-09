Este jueves, el futbolista uruguayo se despidió del FC Barcelona y pudo decir sus últimas palabras como jugador culé, en medio de lágrimas.

“Se termina una etapa y tengo que estar muy orgulloso de lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y eso me deja feliz: despedirme de la gente del club y que vieran que aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos. Me quedo con todo lo lindo, mis hijos me vieron levantar trofeos, anotar goles y jugar al lado del mejor de la historia”, dijo Suárez visiblemente conmocionado en la Sala de Prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou.

El delantero charrúa tuvo palabras de agradecimiento de su paso por el club: “Son muchísimos años, muchos recuerdos: conseguir la primera Liga, una Champions, hacer un gol. Compartí equipo con jugadores maravillosos que veía en la Play Station, que veía lejano compartir vestuario con ellos. Jugar aquí fue un sueño hecho realidad. No me imaginaba llegar a estos números porque es algo que no se planea. Ser el tercer máximo goleador no es nada fácil, superar a tantos buenos jugadores. Espero que me recuerden por todo lo bueno que dejé en este club.”

Después de sus palabras iniciales y de la proyección de un video emotivo con los momentos más destacados de su carrera, Luis Suárez fue consultado por la actual turbulencia en la entidad culé, con la frustrada salida de Messi y su adiós en contra de su voluntad: “Fue un mes de locos. De decir muchas cosas que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado, y eso a uno le indigna. Después todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo (Messi). Cuando uno llegó al Barcelona decía ‘Cuidado con Leo’, pero resulta que después de muchos años se lleva espectacular con un delantero y dicen ahora que ese delantero le hace mal. Pero nosotros somos conscientes que intentamos rendir al máximo y en mi caso me tengo que ir orgulloso.”

Sobre esa relación con Messi y que van a ser rivales, Suárez opinó que “enfrentarnos no va a mezclar los sentimientos que tenemos” y que no dialogó con el astro argentino sobre su futuro equipo. “Nos conocemos mucho, sabe lo que pienso y somos lo bastante mayores como para darnos consejos”, reconoció.

La ceremonia comenzó con la palabra de Josep María Bartomeu, máximo dirigente de la institución: “Es un día muy especial. Luis es leyenda de la historia del club, con 13 títulos y el tercer mejor goleador. Nos ha aportado tanto que hoy tenemos un agradecimiento enorme. Para tí y tu familia el Barça es vuestra casa para siempre. Espero que Luis pueda tener su partido de homenaje en el Camp Nou.”

Asistieron también algunos compañeros, como su gran amigo Lionel Messi, y otros referentes de la plantilla con los que mejor relación tienen con él, como Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets. Ellos lo acompañaron al césped del Camp Nou para hacer una foto con todos los trofeos obtenidos en su etapa en el club, donde destacan la Champions League (2014/15) y las cuatro Ligas (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19).

