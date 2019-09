De cerca. Manu viajó a China para ver a la selección en el Mundial. Ayer, observó la final junto a su ex compañero en San Antonio, Tony Parker.

Emanuel Ginóbili estuvo nuevamente presente en China para seguir desde el costado de la cancha el último partido de la selección argentina en el Mundial y tuvo una intensa actividad en las redes sociales. A pesar de la derrota ante España, el emblemático ex jugador acompañó al plantel del Oveja Hernández.



"Necesitaba relajar, así que me fui a pasear por Beijing", expresó Manu en su cuenta de Instagram cuando faltaban unas pocas horas para el inicio de la final contra España. Cuatro horas más tarde volvió a tener actividad en su red social: "Vamos", escribió para acompañar un video ingresando al estadio. ¿Fue una cábala? Ginóbli realizó una filmación similar en la previa del encuentro contra Francia por la semifinal. "Ok, ahí vamos de nuevo", dijo esta vez. Cuando el partido estaba cada vez más complicado, el propietario de cuatro anillos de NBA pidió algunas "bombas" para cambiar la suerte: "¡Está muy duro esto! Necesitamos un par de bombas para levantar los ánimos. Nos cuesta muchísimo anotar. ¡Vamos!". Cuando se consumó la derrota, Manu volvió a utilizar su cuenta de Twitter para felicitar al campeón y reconocer el nivel del combinado nacional: "¡Felicitaciones España! Enorme partido y merecido campeón del mundo. Muy orgulloso del equipo argentino. ¡Gran medalla de plata! ¡Espectacular torneo!".



Bien secundado



Ginóbili vivió el partido muy bien acompañado en un sector preferencial del estadio chino en Beijing.



Lo hizo al lado de su ex compañero en los San Antonio Spurs, el francés Tony Parker y cerca de otras figuras legendarias de la NBA como fueron Kobe Bryant, Chris Bosh y Derrick Rose.