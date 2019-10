Desde 2016 cuando sorprendió con edad de juvenil, Maribel ha ganado cuatro medallas doradas entre las elite. Será la única sanjuanina en Mendoza.

Hubo campeonatos, como el del año pasado y el de Mendoza hace 11 años en los que San Juan se impuso, que tuvieron un valioso aporte de las medallas doradas que consiguieron las damas. Hace 12 meses, en San Luis, entre dos chicas, Maribel Aguirre y Julia Sánchez Parma, sumaron cuatro victorias y su proeza sucumbió ante la solidez de la Federación Cordobesa que potenció su favoritismo en el área Velocidad con la victoria en las Vueltas puntuables de Diego Valenzuela.



San Juan ha sabido acudir a las citas nacionales en velódromo con una cantidad importante de corredoras y entre cinco o seis siempre se cosechaba algo. En 2016 irrumpió con una autoridad de una experta una chiquilina de 17 años, Maribel Aguirre, quien ganó el oro en la Vuelta a los puntos, en el Omnium y el bronce en el Scratch.



En 2017 entre competencias de ruta con el equipo Shimano y la actividad internacional con el seleccionado argentino no obtuvo resultados en la pista. Algo que si ocurrió el año pasado cuando subió al primer escalón del podio en la Persecución individual y en las vueltas a los puntos. En ambas pruebas, Maribel intentará mañana extender su reinado.



Será la única sanjuanina en el certamen y no largará esta noche el Scratch para no desgastarse y apuntar con toda su fuerza a las dos competencias que se disputarán mañana.