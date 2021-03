Mario Pergolini presentó su renuncia a la vicepresidencia de Boca. Lo hizo en La Bombonera, ante Jorge Amor Ameal, luego de haber tenido una discusión -una más- con el Consejo de Fútbol. Se sabía: la relación con Juan Román Riquelme y su equipo era mala, pero él mismo se había encargado de desmentir la tensión en varias oportunidades.

El conflicto que impulsó la salida del vice no es nuevo, y está relacionado con su escasa participación en la toma de decisiones y su poco margen de maniobra para llevar adelante sus proyectos de comunicación institucional del club. En pocas palabras, sintió que nadie le daba importancia.

A principios de mes, cuando varios medios publicaron información sobre la supuesta intención de Pergolini de renunciar a su cargo, el propio dirigente habló en su programa de radio y criticó a la prensa: “Esta mañana recibí varios mensajes de Román (Riquelme), con la mejor, en los que me decía que en la tele estaban diciendo cosas que no son”.

Sin embargo, los cortocircuitos fueron cada vez más frecuentes. Y cerca en el tiempo hubo una serie de anuncios del club que habrían sido los detonantes de la última discusión. El último habría sido después del mediodía: Mario vs. Consejo de Fútbol. De allí, el vice terminó de decidir su salida ante el presidente Ameal, quien ahora busca junto a la CD convencerlo de dar marcha atrás en la decisión.

Cómo fueron las elecciones de 2019 en Boca

La fórmula Ameal-Pergolini recibió un fuerte impulso al sumar a Juan Román Riquelme, el ídolo máximo del club. Con ello fue votada por más de la mitad de los socios que participaron en los comicios y ganó con el 52,84 por ciento de los votos.

Así destronó después de ocho años al oficialismo que en ese entonces encabezaba Daniel Angelici y presentaba a Christian Gribaudo como candidato a la presidencia, que alcanzó sacó el 30,60%. Detrás quedó la agrupación de José Beraldi (16,41%).

Pergolini, con la lengua filosa: críticas desde Conmebol hasta el periodismo

Uno de los frentes contra los que más apuntó fueron los arbitrajes en la Copa Libertadores. "Llama poderosamente la atención, amigos del VAR, que siempre están de espaldas y no dan la cara... ¿Serán daltónicos? Todo lo que sea azul y amarillo a lo mejor no lo están viendo correctamente, o no lo analizan de la misma manera", expresó en noviembre, siempre en su programa radial.

"A lo mejor piensan, por este problema de daltonismo, que son los mismos jugadores que se pegan entre ellos. A lo mejor tendrán preferencia por los colores rojo y blanco. A lo mejor, todo lo que sea de ese color debería tener un trato y los de otros, otro. Pero algo raro está pasando, porque a jugadas calcadas se comportan totalmente diferente", agregó e insinuó una preferencia por River.

Por otra parte, lo mediático también fue un blanco elegido. "Cada vez que paso por un canal de deportes de estos que hablan o gritan están hablando de Boca, que habría que hacer esto o aquello", afirmó también en su programa radial sobre el tratamiento de los temas referidos al Xeneize, que de su mano lanzó un canal propio con un noticiero diario íntegramente dedicado al club.