“Primero llamaron a los chicos que no quedaron en la lista y luego nos reunieron a los 28 que vamos a jugar el Mundial y ahí nos dieron la noticia. Fue una sensación extraña, porque estaba feliz por un lado pero mal por quienes no quedaron, porque son amigos”. Juan Pablo Castro relató así el momento en el que se enteró que será parte de la Selección argentina de rugby M20 que jugará el Campeonato Mundial Juvenil en Georgia, desde el mes que viene.



El fullback de 18 flamantes años confesó que aún no toma dimensión de su logro personal, pero sabe muy bien que la convocatoria fue producto de un gran esfuerzo. “Más que un sueño hecho realidad, esto es una meta cumplida. Me lo planteé como objetivo desde el día en que me llamaron para entrenar con la preselección”, dijo Castro.



Juan Pablo, fullback del San Juan RC, llegó ayer a la provincia tras el último entrenamiento de la Concentración Nacional Juvenil M20, que se desarrolló en Rosario y que definió a los 28 mundialistas.

“Creo que a los entrenadores los convenció que soy rápido y que cada vez que me tocó jugar cumplí con lo que me pidieron. Yo también me sentí muy cómodo en el equipo, los entrenadores me dieron mucha confianza y eso influyó a la hora de salir a la cancha”, dijo Castro, quien empezó a jugar a los 6 incentivado por su padre, Carlos, exjugador y luego entrenador de Juan Pablo en divisiones infantiles.



Castro tuvo un salto importante en los dos últimos años. Su potencial, que venía siendo seguidos por los entrenadores del San Juan RC y de la selección sanjuanina juvenil, le permitió ganarse un lugar en el combinado provincial que disputó el Argentino en 2016. Esa fue su vidriera para que desde la Unión Argentina de Rugby lo convocaran para una concentración, hace exactamente un año. Desde entonces, cumplió en cada convocatoria y los entrenadores, Gastón Conde, Agustín Ezcurra y Maximiliano Bustos, confiaron tanto en el sanjuanino que lo bancaron en su momento de mayor zozobra.



“En febrero me lesioné la rodilla y pensé que hasta ahí llegaba mi trabajo con Los Pumitas. Pero los entrenadores me hablaron, me tranquilizaron y me pidieron que me concentrara en la recuperación. Volví con todo”, relató.



El Mundial M20 se jugará del 31 de mayo al 8 de junio en Georgia y será la décima edición del torneo. “Aún no caigo. Supongo que a medida que pasen los días me voy a dar cuenta de que voy a jugar un Mundial. Estoy feliz, mi familia está súper contenta y en el club me felicitaron todos. Hoy, no puedo pedir más”, apuntó.

Sedes

3 Estadios serán sede del Mundial M20. El Avchala Stadium y el Mikheil Meskhi Stadium de Tbilisi, ambos en la ciudad de Tiflis; y el Kutaisi Stadium, en Kutaisi.

Otros Pumitas

El Mundial M20 que se disputó en Sudáfrica 2012 contó con dos jugadores sanjuaninos, Juan Cruz Guillemain y Leandro Ramella. A su vez, Guillemain ya había estado en el Mundial anterior, en Italia. Por otro lado, Nicolás Gómez jugó el Mundial en Rumania 1995, mientras Pablo Aguilar estuvo en Gales 1999.