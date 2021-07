No son tiempos de paz para el Atlético San Martín. En el cierre de la primera rueda de la Primera Nacional, otro capricho del fútbol lo pone de cara a la salvación porque los clásicos son para ganarlos y hoy, desde las 15,30 tendrá la chance de levantarse cuando visite a Independiente Rivadavia en Mendoza, como parte de la fecha 17 de la Zona B. Ese será el único y gran objetivo a cortísimo plazo dentro del presente complejo del Verdinegro que hace rato no gana, viene de perder como local y está hundido en el fondo de las posiciones, demasiado lejos de las pretensiones e ilusiones de su gente. El ciclo de Luigi Villalba no ha podido cuajar aún en un triunfo y luego de dos prometedores empates contra Gimnasia de Jujuy e Instituto de Córdoba, tocó fondo contra Barracas Central. Ahí, el click de la necesidad se adueñó de los días de San Martín y hoy tendrá un durísimo examen ante la Lepra mendocina que venía prendido arriba y hoy quiere volver a recuperar el terreno perdido. En la formación de San Martín no se esperan demasiadas modificaciones de fondo ni de nombres. El plantel está armado, sólo llegó un refuerzo y para Facundo Villalba las opciones no son tan amplias. Es clásico y para San Martín, ganarlo ya es urgencia, sea como sea para tratar de volver a empezar.

Para hoy

Barracas Central, que suma siete fechas invicto y tres triunfos seguidos, intentará prolongar su serie positiva en uno de los seis encuentros que se desarrollarán hoy en la continuidad de la 17ma fecha. También jugarán Gimnasia-Def. Belgrano, Tristan.Suárez-Santamarina (B), All Boys-Brown (B),a las 15.30 y Estudiantes de Buenos Aires-Nueva Chicago (A), a las 18,10.