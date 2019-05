Determinante. Marcos Mata, alero de San Lorenzo, fue elegido el MVP del certamen donde su equipo buscará el cuarto título consecutivo.

El marplatense Marcos Mata, alero de San Lorenzo, fue elegido el Jugador más Valioso (en inglés Most Valuable Player -MVP-) de la Liga Nacional de básquetbol, de acuerdo a la votación que llevó adelante la prensa especializada sobre los mejores jugadores de la temporada.



El ex jugador de Kimberley y Peñarol -ambos de Mar del Plata- jugó 34 de los 38 partidos de la competencia y promedió 25,6 minutos por partido. Además, tuvo una media de 9,9 puntos, 4,8 rebotes, 2,6 asistencias y una efectividad de 49 por ciento en dobles (47/96), 41.5% en triples (68/164) y 86.4% en libres (38/44).



En tanto el quinteto ideal quedó formado por Pedro Barral (base), Dar Tucker (escolta), Mata (alero), Jasiel Rivero (ala-pivot) y Eloy Vargas (Pivot).



A su vez, los play off comienzan hoy con San Lorenzo buscando el cuarto título en fila, algo inédito en la Liga.



Para zafar



Dos de los clubes principales en la historia de la Liga Nacional como Atenas y Quilmes se medirán en una serie al mejor de cinco partidos para definir cuál desciende a la segunda categoría del país.