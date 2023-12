En una entrevista del programa televisivo estadounidense 60 minutos; el tenista serbio Novak Djokovic explicó detalles sobre su gran presente y dónde apuntala su fortaleza mental.

"Creo que ahora mismo mi motivación adicional está en esos jóvenes que tienen hambre de éxito y están inspirados para jugar lo mejor que puedan contra mí. En cierto modo, ellos despertaron la bestia que hay en mí", aseguró Nole.

El tenista más ganador de la historia se refería a Carlos Alcaraz (N°2, 20 años), Jannik Sinner (N°4, a22 años) y Holger Rune (N°8, 20 años). Recordemos que las dos derrotas más duras que sufrió en el año fueron vs. Alcaraz (final Wimbledon) y vs. Sinner (semifinal Copa Davis).

En ese sentido, Djokovic agregó: "Carlos Alcaraz es el jugador más completo que he visto en mucho tiempo, perder en Wimbledon me cabreó tanto que luego tuve que ganarlo todo en América. Esta rivalidad es una gran oportunidad para esforzarme más que nunca". De hecho, no exageró con lo de ganarlo todo en América: tras su caída en Londres, se impuso en el Master 1000 de Cincinnati (ganándole la final justamente a Carlitos) y en el US Open.

Caracterizado por su cabeza a la hora de competir, Djokovic contó: "No es un don con el que haya nacido, es algo que se trabaja. Yo la vengo trabajando durante años. Hay diferentes técnicas, como la respiración consciente, que es fundamental especialmente, en momentos en los que estoy bajo presión. Hay momentos en los que puede parecer que estoy tranquilo y centrado, pero quizá se está gestando una tormenta dentro de mí. La mayor batalla siempre está dentro de uno, donde tenemos nuestras dudas y miedos".

Con respecto a esas "tormentas", Nole consideró: "La diferencia entre los grandes campeones y aquellos que luchan por alcanzar el nivel más alto está en la capacidad de no permanecer en esas malas emociones por mucho tiempo. A mí me dura relativamente poco y, cuando sucede, lo acepto. Podría explotar muchas veces, podría gritar en la cancha, pero prefiero reiniciarme y regresar", finalizó.