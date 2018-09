A mejorar. Desamparados tendrá varios días más para seguir afianzando el equipo ya que cumplirá con fecha libre. Luego, deberá jugar otro clásico cuyano visitando a Huracán en Mendoza.

Era una auténtica "brasa caliente" la última pelota del partido de anoche, con ese tiro libre que ejecutó tan bien Pablo Jofré, a 20 metros del arco de Racing de Córdoba. Su derechazo seco y alto no tuvo respuesta en el arquero visitante y por ende, resultó el empate que tanto buscó Desamparados en una noche donde parecía que sumaría su segunda caída de local. Finalmente eso no ocurrió y el Peca tuvo su merecido premio a practicar los tiros libres en los entrenamientos del equipo. "Me tenía mucha fe y se me dio. Es algo que siempre practico con el Tato (González, ayudante de Víctor Andrada) y por eso lo fui a gritar con él al empate. Siempre me dice que me tenga fe y jugamos torneos para ver quién hace más goles de tiro libre", describió el volante. El propio González, ex arquero quien marcó varios goles de penal y también de tiro libre, sostuvo que "se lo merece por todo lo que trabaja. Es un gran profesional y la verdad que con este gol me sacó mucha ventaja en nuestro campeonato".



Jofré tuvo un partido discreto, a tono con el rendimiento global del equipo. Estuvo bien controlado por los volantes de Racing y así se le hizo muy difícil hacer la diferencia por el costado derecho del ataque sanjuanino. Encontró en ese remate preciso la manera para que Sportivo sumara un punto dentro de una zona muy pareja.



Sobre cómo analiza el rendimiento del víbora en estas primeras cuatro fechas, el Peca afirmó que "se están haciendo bien las cosas: siento que nos falta un poco de fortuna y también estar precisos en los metros finales. Hoy (por ayer), ellos patearon una vez al arco y se encontraron con el gol. Se nos hizo difícil entrarles porque se cerraron muy atrás". Respecto del futuro en el torneo, expresó que "va a ser todo muy parejo. Es una categoría donde cada partido es una auténtica final y estamos preparados para eso. Con trabajo, vamos a obtener la primera victoria".

Todo un tema. El mal estado del campo de juego fue un factor clave para las imprecisiones de ambos equipos.

Maipú, en la cima



El líder de la Zona 3 del Federal A es Maipú de Mendoza. El Cruzado sumó ayer un importante empate (0-0) como visitante ante Sportivo Belgrano. Mientras que su escolta, Estudiantes de Río Cuarto, debió cumplir con fecha libre.



A su vez, Estudiantes de San Luis y San Lorenzo de Alem igualaron en un tanto. Rodríguez anotó para los puntanos y Peralta lo hizo en los catamarqueños.



Mientras que Huracán Las Heras sumó una victoria de local al superar 1-0 a Juventud Unida con el grito de Giusepponi.



La quinta fecha tendrá estos encuentros: Juventud Unida-Sp. Belgrano, San Lorenzo-Estudiantes (Río IV), Maipú-Sp. Estudiantes y Racing-Huracán.