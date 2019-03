Lionel Messi.

Lionel Messi habló ayer por primera vez con un medio de prensa argentino tras la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y confesó que "aún quiere ganar algo con el seleccionado y que seguirá intentándolo", ratificando de esa forma su decisión de jugar la Copa América de Brasil de este año.



"No necesito vender humo diciendo que amo a la Selección a cada rato. Quiero ganar algo con la Selección y voy a seguir intentándolo, a pesar de que muchos me dicen que no vaya más", puntualizó el rosarino en una reportaje que le concedió a Radio Club Octubre (FM 94,7), que conducen Martín Souto y Pablo González, de estrecha relación sobre todo el primero con el jugador de Barcelona.



En la larga charla, que duró aproximadamente una hora, el crack no le escapó a ningún tema ligado a su vida profesional e incluso privada, dejando respuestas con un valioso contenido para ser tomadas en cuenta. De hecho, se notó un Messi más auténtico que nunca y, por ciertos momentos, bastante enojado con el tono de voz con que respondía. Sin dudas, las críticas recientes por su ausencia en el amistoso ante Marruecos pueden haber tenido su relación al brindar esta entrevista.



Sobre un tema tan delicado como las críticas, el zurdo manifestó que "la familia sufre mucho. Yo estoy en Barcelona y no leo los diarios ni veo TV, pero tengo hermanos y primos en la Argentina que sufren por las mentiras que se dicen y después a la gente le quedan esas cosas y compra. Después yo soy el hijo de put... y mi viejo maneja la AFA y otras mentiras".



Consultado sobre por qué volvió esta vez, destacó que "a mí no me obliga nadie a ir. Si hasta mi hijo de seis años me pregunta 'Papi, ¿por qué te matan en la Argentina?' y le digo que la gente me quiere, que me piden fotos, autógrafos y me tiene cariño. Yo tengo que pasar por todo eso. Pero no me importa, quiero estar allí, no me hace falta decir a cada rato que amo a la Selección, lo demuestro de otra manera".



Sobre su presencia en un bautismo en Barcelona, justo cuando la Selección se preparaba para el amistoso, focalizó con que "¡mirá si voy a dejar de jugar un partido con Argentina por un bautismo! Es una bolud... tremenda. Duele y molesta que nos critiquen porque somos un grupo que no vendemos humo diciendo a cada rato que amamos a la Selección. Lo demostramos de otra manera y el que quiera creer otra cosa que la crea".



La Pulga en frases



Deuda



"Es lo máximo ser campeón del mundo, estuvimos ahí. Tuve la suerte de ganar todo con Barcelona pero no poder ganar nada con la Selección es duro".



Scaloni



"Me fui del mundial de Rusia y no hablé nada con nadie de AFA. Asumió Scaloni y me llamó para decirme que descanse, que en su momento me iba a sumar".



Futuro



"Me gustaría terminar mi carrera en Newell's porque soy hincha de siempre, pero no es fácil volver a Argentina, los hijos, el más grande ya elige".