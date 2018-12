Dotti sobre su bicicleta de color naranja estuvo siempre en la cabeza del grupo tratando, primero de neutralizar a fugados y luego buscando ampliar la ventaja.

"Veníamos haciendo las cosas bien y por falta de fortuna, en carreras donde trabajamos mucho, no podíamos ganar", contó ayer Juan Pablo Dotti. El bolivarense, que ayer se impuso en la primera etapa, habló siempre en plural refiriéndose a la tarea de su equipo. "Falta que llegue Magno (Prado Nazaret, refuerzo brasileño) y nos vamos conociendo con compañeros que llegaron este año, creo que por como trabajamos, nos merecíamos una alegría como ésta", afirmó. Por la tarde fue uno de los que lideró la protesta y criticó a tres ciclistas que no aceptaron la decisión grupal. "No tienen códigos, esta mañana tuvieron 190 kilómetros para atacar" y luego agregó: "Era peligroso correr las calles estaban intransitables".