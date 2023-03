El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, llegó esta mañana al país para sumarse a la concentración con vistas a los amistosos ante Panamá y Curazao, primeros desde la conquista del Mundial Qatar 2022.



El astro rosarino aterrizó pasadas las 10.15 en el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo privado junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Ciro y Mateo.



La familia Messi abordó en la pista una camioneta que los transportó hasta una oficina para realizar los trámites migratorios y desde allí el número 10, junto a personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se dirigió al predio Julio Humberto Grondona.

De inmediato, Messi fue recibido por el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien le dio la bienvenida y se expresó en las redes: "Jamás te rendiste. Y hoy volviste a tu país como campeón del mundo", escribió junto a algunas imágenes.

Bienvenido, Leo ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/jeAu65JDD7 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 20, 2023



El capitán de la Selección, Balón de Oro en Qatar 2022 y ganador del último premio FIFA The Best, fue el octavo futbolista en arribar al país. El domingo lo hicieron Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul y este lunes, más temprano, aterrizaron Emiliano "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía y Thiago Almada.



En el transcurso de la jornada, el grueso el plantel llegará en un vuelo chárter procedente de Madrid.



El primer entrenamiento de la Selección está agendado para esta tarde a las 17.00. Scaloni brindará mañana a las 15.30 una conferencia de prensa, previa a una nueva práctica.



El partido con Panamá se disputará el jueves desde las 20.30 en el estadio Monumental con localidades agotadas, después del fervor registrado el jueves pasado en el sistema de venta al que ingresaron más de 1,5 millones de usuarios en busca de algunos de los 63.000 tickets puestos a disposición. Otros 20.000, se estima, fueron reservados para ingresos de protocolo y compromisos comerciales.



El segundo compromiso de la "Scaloneta" será el martes 28 frente a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que amplió su aforo de 30.000 a 42.000 ubicaciones con la remoción de las butacas en diferentes sectores. Las entradas para esa presentación todavía no fueron lanzadas a la venta.



En tanto, el Gobierno dispuso hoy que ambos partidos sean transmitidos de forma libre y gratuita por la Televisión Pública por considerarlo "contenido de interés relevante".



Fuente: Télam