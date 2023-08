Lionel Messi, como en cada paso que dio en su carrera, todo lo que tocó lo convirtió en oro y por eso no es extraño lo que sucedió en los primeros cinco partidos con Inter Miami, que ya está en las semifinales de la Leagues Cup, competición entre los equipos de la MLS de los Estados Unidos y de la Liga MX de México. Cuenta la mitología griega, que Midas reinó en Frigia, en una zona que ahora pertenece a Turquía, y que no sólo llevó a su reinado al mayor esplendor entre el 740 a. C. y el 696 a. C., aproximadamente, sino que también logró expansión geográfica y allí nació el mito de su capacidad de convertir en oro todo lo que tocaba. Esto último se lo dio Dioniso, considerado uno de los dioses olímpicos, como fruto de la hospitalidad de Midas.

¿Qué tiene que ver esto con Messi? Mucho. Es que el astro rosarino aterrizó hace apenas semanas en Miami, se calzó la camiseta con la 10 en la espalda y torció la historia de un club considerado "perdedor", que por algo ocupa la última posición de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

Hasta la llegada de Messi, la franquicia que tiene como accionista al exfutbolista inglés David Beckham, llevaba 11 partidos sin conocer la victoria, con un récord de ocho caídas y tres empates en la MLS.

En ese momento, Messi, como Midas, llegó y tocó a Inter Miami para convertirlo en un equipo de oro macizo: cinco victorias en fila -una por penales ante Dallas- y llevarlo a las semifinales de la Leagues Cup.

Los medios mexicanos comenzaron una campaña sistemática en su contra tras la eliminación.

La cita ahora lo tendrá ante Philadelphia, el próximo martes con horario por confirmar, mientras que del otro lado esperarán Monterrey de México, con los argentinos Esteban Andrada, Maximiliano Meza y Rogelio Funes Mori, y Nashville SC. Como todo reinado, el de Messi tiene amantes y detractores, le sucedió a lo largo de su carrera cuando ganaba todo en Barcelona y no se le daba en Argentina y también cuando se revirtió la tendencia y pasó a ser campeón del mundo con el equipo nacional y a no obtener la Champions League con PSG.

Pero del otro lado del mostrador, no solamente los fanáticos del fútbol, o mejor dicho soccer, colmaron las entradas para verlo por una vez en sus vidas.

El resto de los semifinalistas

Monterrey, de México, con un gol del delantero argentino Rogelio Funes Mori, venció a Los Angeles FC, de Estados Unidos, por 3 a 2, y es semifinalista de Leagues Cup de la Concacaf, en donde también jugará el Inter Miami del campeón mundial Lionel Messi. El partido se jugó en el BMO Stadium de Los Angeles y Monterrey, dirigido por el argentino Fernando "Tano" Ortíz, logró el triunfo con un tanto del mendocino Funes Mori (ex River) a los 88 minutos cuando todo parecía que iba a culminar en penales.

Philadelphia Union superó a Querétaro de México, por 2-1 y con polémica, para acceder a las semifinales de la Leagues Cup, en donde será rival del Inter Miami, de Lionel Messi. En el décimo minuto de tiempo adicionado del partido que finalizó esta madrugada (hora de Argentina), el equipo local se impuso con un tanto de Chris Donovan, que fue revisado por el Video Assistant Referee (VAR) durante un rato, a partir de una presunta posición adelantada del atacante.

EN MIAMI

Scaloni lo vio feliz y eso suma

Conforme. Scaloni vio bien a Messi de cara al futuro.

Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino de fútbol campeón del mundo en Qatar 2022, admitió que a Lionel Messi "se lo ve contento" en la previa del encuentro que Inter Miami sostenía con Charlotte FC, por cuartos de final de la denominada Leagues Cup de la Confederación Norte y Centroamericana (Concacaf). Distendido y ataviado con jeans celestes y una remera de tono blanco, el técnico santafesino, de 45 años, apareció por las instalaciones del DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, donde el astro rosarino disputó su quinto encuentro con la franquicia del estado de la Florida. "A (Lionel) Messi se lo ve contento. Y cuando está contento hace cosas diferentes" remarcó Scaloni, quien aclaró estar en el lugar "con la familia, disfrutando de unos días". De cara al arranque de las próximas eliminatorias sudamericanas, pautadas para septiembre venidero, el técnico del seleccionado apuntó que, casi con seguridad, se tratará "de una lista amplia".

"Seguramente será una lista amplia. Ellos también tienen la posibilidad de prepararse para los Panamericanos (Santiago de Chile). Pero estará la base de siempre", sostuvo el DT. Scaloni confirmó, además, que el martes venidero estará en Miami en el predio deportivo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inaugurará en la localidad de Hialeah, en las proximidades del Aeropuerto local.