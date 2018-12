Regreso. Messi se decidió y le puso fecha a su regreso a la Selección nacional siendo la Copa América de Brasil la fecha elegida para su vuelta.

El mejor jugador del planeta, Lionel Messi, anticipó en distintas reuniones con autoridades de la AFA y el flamante DT de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, que estará disponible para jugar con la albiceleste la Copa América Brasil 2019 "en caso de que sea citado por el entrenador".

Lionel Messi decidió volver a la Selección Argentina y ya le hizo saber a los directivos de AFA que estará disponible para disputar la Copa América que se disputará en Brasil en 2019. Claro que en su retorno, el crack del Barcelona se encontrará con una realidad muy diferente a la que estaba acostumbrado, ya que se integrará a un plantel que, bajo la conducción de Lionel Scaloni, fue formándose sin él post Mundial de Rusia. Ya no estarán muchos de sus aliados, aquellos que conformaban el tediosamente llamado Club de Amigos. En su lugar, habrá una camada de jóvenes futbolistas que están dando sus primeros pasos con la Albiceleste. Ya no encontrará un equipo que se conforme en base a sus necesidades, sino que será él quien deba adaptarse a sus compañeros para darle al juego de la Selección argentina ese plus de talento que solo él le puede dar. Puede que a primera vista esto se juzgue como una medida que atentará contra el mejor rendimiento de Messi; pero tal vez sea ese paso que nadie se había animado a dar en pos de quitarle un gran peso de la espalda al crack y dejar que pueda brillar en todo su esplendor.

El 10 se había retirado "hasta nuevo aviso" de la Selección tras el fracaso mundialista de Rusia 2018, cuando el combinado nacional cayó derrotado por 4-3 con Francia, que terminaría alzando la copa. La renuncia de Sampaoli, la "renovación" de Scaloni y la filosofía de que "hay que buscar un plantel que pueda jugar sin Messi para que él lo fortalezca cuando vuelva" parece haber dado resultados.

El jugador se reunió en Madrid con Lionel Scaloni y le aseguró al DT que cuente con él para disputar la Copa América. Uno de los detalles de la reunión que relató el periodista de TN Leo Paradizo fue que el propio Messi le aclaró a los dirigentes que está disponible "siempre y cuando el entrenador me convoque".

La humildad de la frase del rosarino, que hasta puso en duda su convocatoria siendo el mejor del planeta, llamó la atención de la dirigencia. De esta forma, el jugador buscó dejar atrás un conflicto que parecía interminable en el que muchos lo acusaban de ser "el armador" del equipo, de poner y sacar jugadores o imponer tácticas de juego. Ahora, empieza a encaminarse el futuro de la Selección de cara al compromiso más importante que tendrá durante 2019, en donde buscará mostrar caras nuevas y un nuevo funcionamiento de equipo.

> Sub-20: arranca el ciclo Batista

Fernando "Bocha" Batista iniciará hoy su ciclo como entrenador del seleccionado argentino sub-20 que se prepara para el torneo Sudamericano de la categoría, previsto desde el 17 de enero en Chile. El nuevo director técnico dirigirá el primer entrenamiento desde las 17 en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza con un plantel compuesto por 28 futbolistas. Tras la ratificación de Lionel Scaloni como entrenador de la selección mayor, Batista fue confirmado en el cargo el miércoles pasado y el viernes anunció la primera lista con 33 futbolistas pero los citados de River y del exterior se sumarán más adelante.

Argentina debutará el domingo 20 de enero ante Paraguay en Curicó en el marco del grupo B que completan Uruguay, Ecuador y Perú.

El certamen comenzará el 17 y otorga cuatro cupos al Mundial.