El director de Selecciones Nacionales, el sanjuanino Jorge Miadosqui, sostuvo hoy que quien ocupó su cargo durante una semana en el final del ciclo del entrenador Edgardo Bauza en el representativo argentino, Marcelo Tinelli, "no volverá más a la AFA". "Tinelli no vuelve más a la Dirección de Selecciones Nacionales de AFA", aseguró esta tarde Miadosqui en una entrevista con Télam realizada en la concentración del equipo argentino en el hotel Sheraton del coqueto barrio montevideano de Punta Carretas.

El dirigente de más peso que acompaña a la delegación argentina en Uruguay después del presidente de AFA, Claudio Tapia, se metió de lleno en la vida de la Selección y en los entresijos del plantel, desplazando toda posibilidad de regreso de Tinelli, quien en los últimas días y simultáneamente con el levantamiento de su licencia como vicepresidente de San Lorenzo, también había insinuado la posibilidad de retornar a ese puesto, apoyada esa intención en la gran relación que mantiene con el capitán Lionel Messi, quien supo incluirlo en la restringida lista de invitados a su casamiento.

Sin embargo el presidente de San Martín descartó de plano esa posibilidad e insistió con que la presencia del conductor televisivo en AFA ejerciendo un cargo "ya pasó", y con un gesto elocuente rechazó "cualquier posibilidad de que regrese". "Ahora mi trabajo con esta administración de Tapia lo realizo en muchas mejores condiciones que antes. Hay que tener en cuenta que soy el único de los dirigentes que estuvo durante la etapa de gestión del Comité de Regularización que conservó su cargo", se ufanó. "Las diferencias radican en que antes, como coordinador de todas las selecciones de AFA, además de la mayor me tenía que hacer cargo personalmente de las de fútbol femenino, playa, futsal y todas las juveniles. Bueno, eso ahora no ocurre, porque aún cuando realizo la supervisión general, cada una de ellas tiene a un responsable, y eso me permite delegar tareas", precisó.

El directivo destacó también que es "trabajoso para alguien que vive en San Juan estar a cargo de las selecciones nacionales. Claro que eso también es un motivo de orgullo, porque la verdad es que no pensaba que a un dirigente del interior le iban a dar esta gran responsabilidad de hacerse cargo de lo más representativo que tiene el fútbol argentino".

Acto seguido el dirigente explicó que se "están realizando varias tareas en torno a la selección más allá de la logística. Por ejemplo para este partido con Uruguay la AFA invitó de dos representantes de los campeones mundiales que tiene el país, Julio Ricardo Villa, de 1978, y Nery Pumpido, de 1986". "Y en cuanto a la logística que me refería, el retraso en la salida del avión desde Ezeiza que sucedió ayer, se debió a que la máquina se fue para Aeroparque por un control de vuelo y resulta que después no podía despegar de allí por una dificultad en los sistemas operativos", explicó. "Por eso, atentos también a lo que había pasado en la Copa América Centenario de los Estados Unidos, cuando el retraso del vuelo desde Houston a New Jersey enojó tanto a los jugadores y especialmente a Lionel Messi, lo que hacemos es avisarles a ellos que salimos de la concentración cuando sabemos que el avión ya está en pista y disponible para volar", puntualizó.

El hermetismo de los futbolistas argentinos en torno a su relación con la prensa es algo que "ellos van a cambiar cuando tengan ganas. Y no es una cuestión de resultados. Es cierto que en algunos casos a veces cambian whatsapp con algunos periodistas, pero también es verdad que no hablan cara a cara".

En la despedida Miadosqui se preocupó en destacar "el buen clima interno que se vive en el grupo", a propósito de la incorporación de algunos futbolistas que no formaban parte de convocados habituales de los entrenadores anteriores a Jorge Sampaoli, con cuyo círculo áulico mantiene una relación "de respeto".

Mientras transcurría la nota, desde Buenos Aires el referido Tinelli escribía en twitter: "Vamos Argentina esta noche. Estamos todos con ustedes". Como dijo Miadosqui, esa "estadía" será "espiritual", porque el sanjuanino es el dueño de ese cargo que desvelaba a principios de año al vicepresidente sanlorencista.