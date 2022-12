Otra vez la violencia se hizo presente en el fútbol sanjuanino. Esta vez por el Torneo Regional Amateur y otra vez teniendo como protagonista a Unión de Villa Krause. Una agresión al técnico de Peñaflor en la previa del encuentro que debían disputar en Villa Krause, impidió que el encuentro se juegue. Este lunes, Ariel Agüero el DT agredido expresó su amargura por lo sucedido a la vez que tildó a sus agresores como "delincuentes". En tanto, desde Unión, el capitán Carlos Biasotti también se manifestó molesto por no haber podido jugar, sobre todo teniendo en cuenta que iban ganando la serie (3-2) a la vez que dijo que "no vieron nada".

"Estoy con bronca por no haber podido jugar el partido, más allá de lo que pasó con estos delincuentes", expresó Ariel Agüero esta tarde, mientras dirigía la práctica vespertina de Peñaflor, en el departamento San Martín. El DT no encuentra explicación porqué los hinchas de Unión actuaron de esa manera, teniendo en cuenta que era Unión quien iba ganando la serie y sobre todo que definían de local donde Unión se hace fuerte. El "Oso" manifestó que eran "cerca de 10 o 12 personas, toda gente grande, con camisetas de Unión y a cara descubierta`. "Da mucha bronca porque el seguridad de Unión fue quien le abrió la puerta para que entren y nos peguen a mí y mi ayudante, y el mismo seguridad le abrió la puerta para que salgan, como si nada hubiese pasado. Es una locura", expresó Agüero quien apenas lograron salir del "12 de Octubre" fueron a la Comisaría Sexta para realizar la denuncia policial.

Este lunes los estudios médicos le confirmaron una fractura en el tabique nasal producto del fuerte golpe que recibió por parte de los hinchas: "Hay que separar las cosas porque no me refiero a toda la gente de Unión. Sabemos que es un club popular y tienen gente muy seguidora, pero estos son unos delincuentes a quienes parece que no le importa su club", manifestó el ex jugador de San Martín, Desamparados e Independiente Rivadavia, entre otros.

Por el lado de Unión, que también entrenó esta tarde pensando en la revancha de la semifinal ante Desamparados, quien se refirió fue su capitán Carlos Biasotti quien aclaró que no estuvo presente porque ambos planteles estaban realizando la entrada en calor. "No vimos nada, justo entrábamos en calor cuando nos enteramos que Agüero acusaba un golpe. Es lamentable, lo vi al Oso que estaba golpeado, los árbitros tampoco sabían porque estaban en la entrada en calor. Fue poca la gente la que estaba ahí presente en la zona de vestuarios", expresó el arquero.

"Nos sorprende, no entendemos bien que pasó porque íbamos ganando la serie. Todo nuestro plantel se fue molesto porque no pudimos jugar, estamos amargados porque ya no depende de nosotros", manifestó Biasotti teniendo en cuenta que ahora será el Consejo Federal quien decida los pasos a seguir, basandose en el informe del árbitro puntano Matías Noguera. "Si se basa en lo que vio el árbitro, él puso que el partido no fue jugado, manifestó delante de los dos planteles de que no puede informar sobre algo que no vio. Creo que lo más lógico sería que el partido se juegue, sería lo más lógico", expresó Biasotti a DIARIO DE CUYO.

Mientras, Mauricio Acosta, dirigente de Unión se expresó en Radio La Voz y manifestó que "Aguero no tiene fractura. El médico de Unión lo revisó anoche y constató que no tenía fractura", comentó el dirigente que también dijo que `no vio nada`.