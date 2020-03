Leonel Miranda, mediocampista de Racing Club, aseguró que su equipo está con "muchas expectativas" y que la idea es "arrancar con el pie derecho" cuando se enfrente el jueves a Estudiantes de Mérida por la fecha 1 del Grupo F de la Copa Libertadores.

"Tenemos muchas expectativas en la Copa y queremos arrancar con el pie derecho para después aprovechar los partidos de local", declaró el futbolista albiceleste en rueda de prensa tras la práctica matutina.

"La Libertadores siempre es difícil porque todos se quieren mostrar", continuó el autor del tanto académico en el empate 1 a 1 del último viernes frente a Newell"s Old Boys de Rosario, por la fecha 22 de la Superliga.

"Vamos con la expectativa de hacer lo mejor para poder traer los tres puntos de Venezuela y seguir compitiendo", siguió el ex futbolista de Defensa y Justicia.

Añadió que es la primera vez que le toca jugar en la Libertadores con Racing, "que es un club grande" y algo siempre deseó.

"La idea es tener chances, competir y, por qué no, ganarla, expresó sobre la competición que la Academia se adjudicó por única vez en 1967.

El ex mediocampista de Tijuana, del fútbol mexicano, por último se refirió a la falta de gol del delantero y capitán del equipo, Lisandro López, y aseguró que a pesar de no poder convertir "está muy alegre". "Si fuera Licha López estaría enojado por no marcar, pero no con el equipo sino personalmente. Los delanteros viven del gol y es lógico que esté molesto", indicó.

Respecto del entrenamiento matutino, de ayer, los jugadores académicos realizaron trabajos con pelota, fútbol reducido nueve contra nueve y movimientos tácticos en el campo. Los mediocampistas Walter Montoya y Matías Rojas llevaron a cabo una rutina en el gimnasio.