El capitán de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, se desvinculará del club en las próximas horas y continuará su carrera en el Sporting de Gijón, de la segunda división de España, confirmó ayer Mauricio Serna, miembro del Consejo de Fútbol "xenieze". "Nos ha pedido ser transferido y tiene una posibilidad muy clara de irse a jugar al Sporting de Gijón. En las próximas horas se estará cerrando todo el tema para que Izquierdoz siga su carrera en España", anunció el colombiano.

Izquierdoz, de 33 años, ingresó en conflicto con los responsables del fútbol profesional de Boca después de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores por una discusión sobre los premios del plantel.

El defensor quedó apuntado como uno de los líderes de ese reclamo y desde entonces quedó desplazado del equipo titular por disposición de Hugo Ibarra, por entonces DT interino, en lo que se interpretó como una imposición de la dirigencia.

"Cali" ocupó el banco de suplentes en el clásico de San Lorenzo. Después de ese partido, que Boca perdió 2-1, Izquierdoz no volvió a ser convocado por Ibarra debido a una molestia en un pie. El marcador central anticipará su salida de Boca -tiene contrato hasta el 31 de diciembre- para asumir su segunda experiencia en el fútbol extranjero tras pasar por el Santos Laguna de México entre mediados de 2014 y 2018. Durante sus cuatro temporadas como futbolista "xenieze", Izquierdoz ganó cinco títulos nacionales y alcanzó la final de la Copa Libertadores 2018, perdida ante River en Madrid.

IBARRA SOBRE LA SITUACIÓN

"Hay que ponerle el pecho"

"No me molesta convivir con la posibilidad de que me toque irme pronto", dijo.

El entrenador de Boca, Hugo Benjamín Ibarra, afirmó ayer que está en el puesto de interino para "ponerle el pecho" a la mala situación deportiva del club, en la previa al partido de mañana contra Estudiantes de La Plata como local. "No me molesta convivir con la posibilidad de que me toque irme pronto si encuentran otro entrenador, quiero lo mejor para el club y estoy acá para ponerle el pecho a la situación. Siempre supe que son las condiciones cuando uno se calza el buzo de director técnico", apuntó el entrenador en la conferencia de prensa.

Además, analizó: "El equipo está bien pero le estamos buscando la forma. Es difícil la situación vivida con la eliminación de la Copa Libertadores pero tenemos que trabajar de la misma manera y competir al máximo nivel en lo que viene".

PUEDE IRSE

Alan Varela, con futuro incierto

Hay varios sondeos por el mediocampista central.

Boca no vive su mejor momento institucional ni deportivo. Ahora, con el año que queda largo sin Libertadores y un plantel con recambio, las ofertas por los jugadores abundan: ¿Qué será del futuro de Alan Varela?

La información indica que, por el momento, no hay ofertas formales para que Varela salga de Boca, pero sí hay varios sondeos por el mediocampista central, que es una de las piezas importantes en el equipo. De todas formas, a TyC Sports le confirmaron que no será fácil que salga en el actual mercado de pases, debido a la situación actual de Boca y con un cortocircuito importante entre los referentes del plantel y el Consejo de Fútbol. ¿Cuál es la posición del Xeneize? Si llegan ofertas importantes, cualquier futbolista es negociable.

De confirmarse la salida de Varela, Ibarra ya pidió por un futbolista: Ezequiel Fernández, actualmente en Tigre a préstamo. Si bien su cesión es hasta diciembre en el Matador, está estipulado que el Xeneize puede repatriarlo ahora a mitad de año si así lo desea.