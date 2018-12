Afuera. El tenista español perdió ayer y no se presentará a jugar por el tercer puesto.

El tenista español Rafael Nadal decidió retirarse del torneo de exhibición en Abu Dhabi, luego de perder frente al sudafricano Kevin Anderson como "precaución" por sus lesiones, mientras que el serbio Novak Djokovic no tuvo problemas para pasar a la final del torneo en Emiratos Árabes Unidos.



Nadal, que pasó 112 días alejado de las canchas, explicó que no quiere tomar riesgos. "Estoy satisfecho de cómo he jugado, tuve sensaciones normales después de un largo tiempo sin jugar. No estoy seguro de poder arrancar como quiero y por eso debo preservarme. Siempre he dado lo mejor cuando estuve aquí", se disculpó el número dos del mundo ante los organizadores del Mubadala World Tennis Championship.



El nacido en Manacor no jugaba desde el 7 de septiembre, cuando se retiró en el US Open, y en la jornada de ayer cayó ante Anderson por 4-6, 6-3 y 6-4. Después explicó que no se presentará a jugar por el tercer puesto ante el ruso Karen Khachanov, ya que quiere hacer las cosas "lo mejor posible" e ir "paso a paso".



"Sería tomar riesgos después de mucho tiempo sin jugar. Mi objetivo, volver a jugar, se ha cumplido. No puedo agradecer lo suficiente al torneo y a la organización que entiendan mi decisión, pero espero tener un año emocionante. Espero estar sano", declaró Nadal en rueda de prensa.



Por su parte, Djokovic -número uno del mundo- le ganó con comodidad al ruso Khachanov por 6-4 y 6-2 y hoy jugará la final de Abu Dhabi contra el sudafricano Anderson, a quien supera 8-1 en el historial de partidos oficiales de la ATP. Djokovic buscará volver a conquistar un torneo que ya ganó de forma consecutiva en tres ocasiones, 2012, 2013 y 2014.