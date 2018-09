Complicado. El Lanús de Lautaro Acosta se encuentra muy mal y está penúltimo con dos puntos.





Newell"s logró ayer su primer triunfo en la Superliga al vencer en Rosario a Lanús por dos a cero, en un partido muy importante para la tabla de promedios, ya que ambos equipos necesitan sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no tener problemas con el descenso.



Los goles del equipo rosarino fueron convertidos por Víctor Figueroa, de penal, a los 45 minutos del primer tiempo, y Héctor Fértoli, a los 43 de la segunda parte, en la que fue expulsado el defensor de Lanús, Marcelo Herrera. Con esta victoria, Newell"s alcanzó los cinco puntos, mientras que los dirigidos por Luis Zubeldía se ubican penúltimos con dos unidades.



Lanús fue superior en el primer tiempo, sus mediocampitas distribuyeron mejor la pelota, pero falló en el momento de concretar. Así, la visita por momentos convirtió en figura al arquero local Alan Aguerre, quien con una gran atajada evitó el gol de Sebastián Ribas. Pero sobre el final de la etapa, Newell"s sin merecerlo se puso en ventaja a través de un penal convertido por Figueroa, luego de una infracción de Jorge Pereyra Díaz a Mariano Bittolo.



En el segundo tiempo, la visita ya no ejerció el dominio como antes y Newell"s consiguió emparejar las acciones. Lo pudo haber empatado Lanús con un cabezazo del uruguayo Ribas que se estrelló en uno de los palos, pero sobre el final y cuando ya jugaba con un hombre más por la expulsión de Herrera, el conjunto rosarino definió el juego de contraataque con un gol de Fértoli.



El entrenador de Newell"s, Omar De Felippe, sostuvo en conferencia de prensa que "necesitábamos este triunfo, porque los pibes laburan bien. Tratamos de darles las herramientas necesarias para cada día jugar mejor, pero si no ganás todo eso queda en el olvido. El partido lo ganamos bien".



Chau sequía

Newell"s regresó al triunfo luego de seis encuentros. El equipo de Omar De Felippe había ganado por última vez en el torneo anterior con el 1-0 de visitante sobre Defensa y Justicia. Luego encadenó cuatro derrota y un par de empates.