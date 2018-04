El uruguayo Anchieri ganó el noveno parcial. En la general no hubo cambios, Dotti se mantiene segundo de Magno Nazaret.

Sin provocar cambios en la clasificación general culminó ayer, en la ciudad de Minas, la penúltima etapa de la 75ta Vuelta de Uruguay. El parcial que se largó en la ciudad de Treinta y Tres y recorrió 165 kilómetros hasta el punto de arribo fue ganado por el uruguayo Pablo Anchieri (Estudiantes El Colla) quien completó los 165 kilómetros en un tiempo de 3h52m31s. Al local lo escoltaron el sanjuanino Nicolás Naranjo (Agrupación Virgen de Fátima) y, el también uruguayo, Héctor Aguilar (Club Ciclista Amanecer).



Tras el tramo que se definió en embalaje masivo, todo quedó igual. La carrera sigue siendo liderada por el brasileño Magno Nazaret (Funvic) escoltado por Juan Pablo Dotti (SEP-San Juan) a 23 segundos.

La etapa que cerrará la vuelta "charrúa" se correrá entre Minas y Montevideo (130 km).

La etapa, como era de esperarse por tratarse de la penúltima, mostró un sinfín de intentos por querer acortar la brecha con el líder. Por el SEP no hubo quien no diera pelea, Gastón Javier, quien incluso fue segundo en una meta volante, integró una fuga junto a una decena de ciclistas que lograron sacarle más de 2 minutos al pelotón. Después, ya viajando todos juntos nuevamente fue Efraín Toloza, quien unos minutos antes había quedado junto a Darío Alvarez unos metros atrás del pelotón, quien pasó a dar pelea al grupo de cabeza. El cordobés aprovechó su momento de protagonismo a la cabeza, pero claro, los brasileños no querían sustos y rápidamente llegaron a la neutralización. En tanto Dotti, segundo en la general, se mantuvo siempre con la compañía de Dani Díaz y desde ese lugar no le perdieron pisada al líder Nazaret. Mauricio Muller también probó en solitario, el pampeano fue de los que quiso dar el golpe, pero tampoco alcanzó.

A solo 130 kilómetros del banderazo final para la vuelta más antigua de Sudamérica los "bichos verdes" deberán seguir trabajando para mantener esa posición en el podio pero sin dejar de ser protagonistas intentando un ataque que pueda llevarlos a la conquista de toda la gloria. No será tarea sencilla porque el equipo brasileño cuenta con hombres de mucha experiencia quienes tratarán de controlar a Dotti y al uruguayo Federico Moreira (tercero a 57 segundos).