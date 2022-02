Las matemáticas, que en básquetbol son una arista clave para entender el deporte, marcan que Revolución San Juan Basquet aún no ganó en sus cinco presentaciones de la Liga Federal. Pero ese 0-5 no tiene relación con el nivel de juego del equipo, según la visión de su propio entrenador, Sergio Cabañas. El DT remarcó que su equipo, pese a tener varias desventajas contras los rivales de la Zona Cuyo, pudo ser competitivo e incluso estuvo cerca de ganar en los partidos que ya disputó. Por eso, el Chivo marcó que no es algo irracional pensar en meterse entre los cinco primeros de la tabla y así acceder a los play off. "El equipo está siendo competitivo y ese es uno de los objetivos primarios que nos pusimos como proyecto cuando arrancamos el 10 de enero.

Revolución recibirá en cancha de Urquiza, el 4 de marzo, a Banco Rioja, equipo que aún tampoco ganó.

Este grupo debió salir a la cancha sin una pretemporada lógica de unos 40 días y así y todo fuimos capaces de pelearle de igual a igual a varios equipos con más experiencia y trayectoria", destacó Cabañas quien agregó "hubo un par de encuentros donde nos pasó demasiada factura el tema de la inexperiencia en esta clase de partidos y nos costó cerrarlos. Eso estamos ajustando y no tengo dudas que eso hará que podamos sumar la primera victoria". Revolución se armó contrarreloj para competir en la tercera categoría del país. El plantel que se formó tiene a jugadores del medio doméstico y por el salto de categoría es lógico que se iba a sentir, al menos en el arranque de la temporada. El sistema de competencia marca que serán 18 partidos en total en esta fase inicial y los primeros cinco tienen la posibilidad de disputar la postemporada buscando los ascensos a la categoría donde se encuentra Jáchal Básquetbol. "Yo no pienso que sea una locura llegar a los play off. Es un objetivo consciente que tenemos y vamos a dar pelea. No estamos lejos a nivel juego y eso, tarde o temprano, se va a reflejar en los resultados. Ganar ayuda en lo anímico y se forma una cadena para seguir escalando. Esta semana que no jugamos sirvió para trabajar más y mejor, y apuntar a lo que viene", destacó Cabañas, un histórico del básquetbol sanjuanino.

Otra vez de visitante, Jáchal se dio el gusto



En este 2022, Jáchal Básquetbol había sumado dos victorias y ambas fuera del Papa Francisco. En la noche del martes repitió la alegría y nuevamente de visitante.

En este caso la victoria fue de 63-56 ante Libertad, de Sunchales, por una nueva fecha de la Liga Argentina. El equipo de Lisandro Salles tuvo un buen rendimiento y lo mantuvo durante todo el juego, algo que le suele costar demasiado caro en esta temporada. Una vez más su máximo anotador resultó el capitán, Ismael Sarruf con 22 puntos.

En el rival estuvo presente el sanjuanino, Enzo Rupcic. Libertad se encuentra sexto en la Conferencia Norte con 36 puntos. Mientras que Jáchal ahora está antepenúltimo con 29,5 puntos (3 victorias y 15 derrotas).

El siguiente compromiso del equipo del Norte será recibiendo a Villa San Martín, el domingo desde las 21 horas.