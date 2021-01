El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo reconoció que su equipo "no jugó el partido deseado" en el empate sin goles registrado en el encuentro de ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante Santos, en la Bombonera, pero se conformó "porque todavía quedan 90 minutos en Brasil para buscar lo mejor".



"Después analizaremos los rendimientos que tuvimos, porque ellos vinieron a hacer su juego y nosotros cometimos algunos errores de imprecisión", apuntó Russo en el comienzo de la conferencia de prensa pospartido.



"Salvo (Sebastián) Villa, (Nicolás) Capaldo e (Carlos) Izquierdoz, que fueron los únicos que tuvieron mayor desgaste en el partido contra River, el resto no tanto, porque la mayoría no jugó todo el superclásico", explicó respecto del cansancio que pudieron haber evidenciado algunos futbolistas "xeneizes".



Pero inmediatamente volvió a sus impresiones iniciales cuando sostuvo que cuando "se habla de una fase definitoria como esta, siempre hay que hacerlo en referencia a partidos de 180 minutos, y por ahora se jugaron solamente 90", advirtió.



"Por lo pronto todavía falta una semana para saber si volverá a jugar (Jorman) Campuzano. Pero lo concreto es que nosotros hemos tenido buenos rendimientos con los mismos jugadores en distintos partidos, y en la Libertadores ninguno es igual al otro. Por eso cada encuentro se vuelve cerrado, ya que nadie da ventajas de ningún tipo", analizó.



El director técnico "xeneize" no hizo referencia a la jugada más polémica de la noche, que fue un aparente penal cometido por Carlos Izquierdoz en el cuarto de hora final del encuentro que el árbitro chileno Roberto Tobar desaprobó sin consultar con el VAR.



"La ausencia de la hinchada se siente siempre y todos los equipos lo padecen, pero nosotros más porque nos hacemos fuertes con ella", puntualizó por su parte Franco Soldano, que acompañó al técnico en la conferencia de prensa.



"Hoy tuvimos aproximaciones que por imprecisiones no pudieron ser más efectivas, pero tampoco recuerdo situaciones de Santos salvo por algún remate desde afuera del área", indicó finalmente Soldano ante la consulta de Télam.