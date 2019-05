La mujer de Mauro Zárate, Natalie Weber, confesó que volvieron las amenazas a la familia ante un posible cruce entre Boca y Vélez por la Copa de la Superliga. "Fue muy feo lo que pasamos y sigue, porque mientras estemos en el país va a seguir. Ahora creo que está a días de jugar contra Vélez y vuelven las amenazas, vuelve todo", declaró la modelo en el programa Podemos Hablar.

Es que tanto el equipo de Gustavo Alfaro como el de Gabriel Heinze ganaron la ida de los octavos de final del certamen frente a Godoy Cruz y Lanús, respectivamente, por 2-1 como visitante y tienen las mismas chances de pasar a la siguiente ronda.

¿Qué postura tomó Mauro en caso que se den los resultados? Hace unos días el delantero habló en exclusiva con Líbero y se refirió a la chance de volver al estadio José Amalfitani luego de su polémico paso a Boca. "El jugador quiere jugar siempre. Lo voy a tomar como algo muy lindo. Es la cancha donde nací. El 90 por ciento de la gente con la que me cruzo me habla bien. Me sorprende, aunque no debería por todo lo que hice por el club. Hay muchos que no se olvidan de eso”, declaró el ex Fiorentina.

Por último, Natalie no perdonó la postura que tomó cierto sector del periodismo con respecto al tema. "Lo peor son los periodistas que lo llaman traidor y no saben la historia de lo que pasó. Son comunicadores sociales que en vez de poner agua y calmar las cosas, agregan más fuego", sentenció.