Experiencia. Eso buscará la delegación de O"Higgins en su participación en los Binacionales.

No son buenos los tiempos que afronta Chile en materia institucional. El fuerte conflicto que se vive entre algunos sectores de la sociedad con el Estado, lo siente todo el país trasandino. Por eso, la delegación que llegó desde O"Higgins aprovecha estos Juegos Binacionales en San Juan para escaparle a esa realidad e intentar distraer a los jóvenes. La selección de vóleibol de esa región chilena viajó en vuelo chárter hacia San Juan, se alojó en un lujoso hotel y aprovechará al máximo su estadía en San Juan. Claro, deportivamente también intentarán hacer lo mejor, ayer comenzaron con derrota pero la ilusión de los chilenos es enderezar su rumbo y si bien saben que no podrán pelear ante las grandes potencias apostarán a pelear entre el cuarto y quinto lugar. "El vóley no es el fuerte de nuestra región pero por eso queremos ir mejorando año a año. El roce con tantos equipos de gran nivel que hay aquí, nos sirve para sumar experiencia", manifestó el capitán Héctor Donoso. Él junto a sus compañeros Ignacio Oyarce, Agustín Tapia, Martín Pino, Claudio Carreño, Luciano Cañete, Lucas Martínez, Miguel Soto, Felipe Díaz, Benjamín Guzmán, Mauricio Troncoso y Joaquí Vial son acompañados por su entrenador Rodrigo Muñoz.