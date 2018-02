Por los tres puntos. Obras suma hasta ahora 12 victorias en 19 partidos. Esta noche intentará superar a Monteros para lograr su mejor posición en la tabla de posiciones, de cara a los play off.

Ya sin chances de pelear por el cuarto o quinto puesto por apenas un punto, Obras San Juan Voley jugará esta noche su último partido de fase regular de la Liga Argentina de Clubes de vóleibol. Y lo hará con calculadora en mano, porque si bien marcha sexto, puede quedar séptimo u octavo, lo que lo obligará a enfrentar en Play Off al segundo o primero de la tabla, que bien podría ser UPCN. El partido entre sanjuaninos y tucumanos se disputará hoy a las 21,30 en el estadio Aldo Cantoni.



Obras tiene 29 puntos y los resultados de la fecha pasada, en la que quedó libre, no lo favorecieron pues por apenas una unidad perdió la posibilidad de al menos luchar con Gigantes o Ciudad por el cuarto o quinto puesto, pues esos dos equipos tienen 33. Es así que Obras deberá derrotar hoy a Monteros, que está octavo con 27 puntos, para mantener la sexta posición. El otro equipo en la pelea por mejorar su ubicación es Libertad Burgi, que se ubica séptimo, también con 27.



Así las cosas, si los sanjuaninos logran conservar la sexta posición, en los cuartos de final enfrentarán al tercero, que por ahora es Lomas Voley (39) pero que podría ser Bolívar (42) en caso de perder hoy. Eso sí, si Bolívar gana esta noche quedará puntero y relegará al segundo lugar a UPCN.



Así, de acuerdo a los resultados que podrían darse esta noche, hasta podría generarse nuevamente un duelo de sanjuaninos en Play Off. Pero de momento, todas son especulaciones y recién cerca de la medianoche, cuando los partidos estén cerrados, quedarán definidas las posiciones para armar los cruces de cuartos de final.

A2: cayó Hispano

Por la Liga Argentina A2, Banco Hispano cayó de local ante Jujuy Voley, uno de los candidatos de la Zona A, por 3 a 1, con parciales de 25-19, 16-25, 22-25 y 20-25. Hoy, Hispano volverá a jugar y será a las 20,30, frente a Central Norte. Con este resultado, la Antorcha sigue sin poder sumar de a tres puntos, a la vez que los del Norte se posicionan entre los primeros junto a UVT. Precisamente, UVT intentaba anoche mantenerse a la vanguardia del grupo cuando al cierre de esta edición se medía ante Jujuy Voley.