Se llama Jeremías Olmedo, tiene 19 años y es oriundo de Salta. Hace una semana estuvo en San Juan definiendo el TC Pista y nunca imaginó que su máximo sueño de llegar a la categoría más importante del país se haría realidad en apenas 7 días. Es que Emanuel Moriatis, el piloto y propietario del Moriatis Competición, dio positivo de coronavirus y no pudo llegar a San Juan. De acuerdo al reglamento deportivo, la ACTC, permite excepcionalmente por casos de covid que el piloto en cuestión pueda ser sustituido, por otro, sin importar que éste no haya corrido en TC antes y Moriatis lo eligió a él. "Es el sueño del pibe. No me esperaba algo como esto, es un sueño, es una alegría enorme y al mismo tiempo una gran responsabilidad que recayó en mí y que hasta el momento vengo haciéndolo bien", expresó el joven piloto previo a largar la final en la que terminó en el puesto 28º.

"Cuando me llamaron no lo podía creer. Hace una semana estuve acá compitiendo, incluso vino toda mi familia desde Salta a verme, cuando me enteré que iba a debutar no hubo tiempo para que pueda venir la familia, vino sólo mi papá. Si hubiésemos sabido se quedaban toda la semana acá", expresó entre risas. Con respecto al salto de categoría, el pibe expresó: "La potencia del motor es otra, es un auto diferente pero al que por suerte me adapté bien, creo que estoy haciendo las cosas mejor de lo esperado", manifestó. Olmedo creció viendo a Ortelli y justamente su debut se dio en la despedida del histórico piloto: "No podía ser todo más perfecto. Correr junto a él en su última carrera es algo que no me voy a olvidar jamás".