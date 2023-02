Con un Prólogo, que se llevará a cabo en la tarde del próximo sábado, se iniciará la 47° edición de la Vuelta a Mendoza, a la que en esta ocasión sólo asistirán dos de los seis equipos sanjuaninos con categoría Continental de la UCI (Unión Ciclista Internacional).

De la prueba, que tendrá 1.189, 7 kilómetros de extensión, divididos en ocho etapas, tomarán parte solamente Gremios por el Deporte y SEP-San Juan. En el primero, su jefe de filas, Laureano Rosas, es el último vencedor de la competencia nacida en 1977. En el segundo, su capitán, Juan Pablo Dotti, es quien más veces la gano. El bolivarense lo hizo en 2012, 17, 18, 20 y 21.

Por trayectoria, y por presente, como así también por la calidad de los equipos que los apuntalan, ambos parten como los rivales a vencer por el pelotón que recorrerá las rutas mendocinas. De ambos, Dotti fue quien terminó mejor ubicado en la Vuelta a San Juan, clasificó en la posición 14, a 2m05s del colombiano Miguel Ángel 'Superman' López (Team Medellín-EPM). Rosas, culminó en el puesto 35, a 8m04s, del líder.

Hasta la etapa anterior, la cuarta, que llevó el pelotón a Barreal, anduvieron más o menos parejos. En el final del tramo que llevó al pelotón hasta la localidad calingastina azotada el pasado sábado por una creciente, Juan Pablo Dotti, culminó tercero en la general, a 13s del colombiano Fernando Gaviria (Movistar) que pasó al frente luego de ganar esa etapa. En tanto que Laureano Rosas, se ubicaba en la posición 18, a 18 segundos, como ocurría con un grupo de 40 ciclistas que mantenían expectativas de acercarse, o superar al dueño de la clasificación en la etapa reina.

Fue en la subida al Colorado, donde se distanciaron los caminos de los dos bonaerenses radicados hace mucho tiempo en San Juan. Dotti, con su gente se aventuró a pellizcar la etapa a los escarabajos colombianos; y Rosas, que se retrasó por inconvenientes mecánicos, cedió mucho terreno.

Hasta el dominio de Dotti, quien más veces la había ganado era Juan Carlos Ruarte (77, 79 y 82)

Aún no se conocen los nombres de los equipos que participarán de la competencia, pero el resto de los Continentales sanjuaninos confirmó que no participarán. Algunos por cuestiones económicas ("es una carrera cara por los traslados que hay que realizar, y la organización no te da nada", es el argumento esgrimido por la mayoría de sus directores) y otros como Chimbas Te Quiero, porque luego del deceso de Nicolás Naranjo en la temporada de pista de la vecina provincia de 2021, quienes dirigen al equipo tomaron la determinación de no acudir a competencia que se realicen en la vecina provincia.

Como se presentan las cosas, con la posible participación del Rower de San Luis, el otro con licencia Continental del país, habrá que aguardar si asistirán otros equipos de la tercera categoría profesional internacional, como el Papa John's, de Chile, el Carbon Swift, de Brasil, o el Pío Rico, de Bolivia. Por lo demás se espera que acudan los equipos más fuertes del amateurismo nacional, que entre sus filas cuentan con algunos destacados velocistas, pero que no tienen rodadores, o mejor dicho escaladores, que puedan hacerle sombra a Dotti y Rosas.