Pablo Pérez, flamante refuerzo de Independiente, dedicó gran parte de su conferencia de prensa a responder preguntar sobre su salida de Boca, que según él mismo aseguró fue "pactada con Angelici" y no se debió a un fin de ciclo: "Los ciclos se terminan cuando uno juega mal o no juega y yo terminé jugando todos los partidos", afirmó.

"Hablamos tranquilos (con Angelici), quedó todo muy bien; hoy me toca estar de esta lado y los objetivos son lograr un título con esta camiseta", explicó el volante, que usará el número 8 vacante tras la salida de Maxi Meza. "Quién tomó la decisión no interesa, me tocó la salida de Boca e Independiente puso la confianza en mí, lo que quiero es brindarme al máximo".

Pérez realizó esta mañana su primer entrenamiento con la camiseta de Independiente y existe la posibilidad de que el domingo, ante Talleres, juegue al menos unos minutos.

Por último, se refirió a la final de la Libertadores perdida ante River: "La verdad es que el semestre que pasamos con Boca fue complicado, pero mi decisión no pasó por eso. Al contrario, yo siento que a veces no importa ganar o perder sino que lo más importante es el recorrido, y mi recorrido fue muy importante porque desagoté todo lo que tuve... más no podía dar. No me tocó ganar pero para mí eso ya no es lo más importante".