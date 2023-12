Martín Palermo habló por primera vez desde las elecciones de Boca y su salida de Platense luego de ser finalista de la Copa de la Liga Profesional 2023 para revelar que no se imagina trabajando como entrenador con Juan Román Riquelme como presidente xeneize, luego de su victoria en los comicios.

"No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y vivimos así muchísimos años. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Si en la convivencia sé que duraríamos tres días. Yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca", explicó el Titán en diálogo con La Red.

El máximo goleador histórico de la institución, y que se hubiese convertido en su nuevo entrenador en caso de que hubiera triunfado la fórmula Ibarra-Macri, detalló el momento en el que pensó que podía calzarse el buzo de DT del Club de La Ribera y que está dispuesto a esperar para cumplir su sueño todo lo que sea necesario. "A mí nunca me llamó (Daniel, expresidente del club) Angelici ni la actual gestión para ser el director técnico de Boca. Yo creía que alguna vez alguien me iba a llamar. Tuve oportunidades para que alguien me llamara. Le tocó al Vasco (Arruabarrena), le tocó a Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca me metí a hablar de lo que hacía cada uno".

"Parece que Boca está partido. Es una sensación extraña. Nunca me pasó. No voy a ocultar nada ni a mentirle a nadie. Ellos no han tenido intención de llamarme y no creo que lo hagan. Si son 4 años voy a esperar y si son 8 también voy a esperar. Me veo ahí sentado. En algún momento me veo", finalizó.

Defensa

Palermo defendió a Mauricio Macri, luego de ser blanco de críticas de un sector de los hinchas por su público enfrentamiento con Riquelme durante el proceso electoral. "Es el presidente más exitoso de la historia de Boca y no entiendo que la gente lo insulte".

TEMA BOMBONERA

Los frentistas lo esperan a Riquelme

Ampliar. El estadio de Boca es el objetivo.

Tras el triunfo de Juan Román Riquelme, la ampliación de La Bombonera es un tema que vuelve a estar en agenda. El ex futbolista prometió que hablaría con los vecinos para conocer si quieren vender y avanzar con eso, y desde el otro lado llegó la respuesta: aseguraron que aguardan por él.

En una entrevista con Radio Mitre, el representante de los frentistas Rubén Lopresti le dejó un mensaje al dirigente: "Los vecinos venden, estoy esperando a Riquelme con un asado a su disposición. Es más importante ampliar la Bombonera que ganar una Libertadores".

Asimismo, el representante señaló que de todos los proyectos que se mencionaron, el que está encaminado y aceptarían en el barrio es el del Esloveno Plus, que ideó el empleado del club y socio Fabián Fiori. "Uno tiene hecho un trabajo desde el año 2020 y me parece buenísimo por los vecinos y socios juntarnos a hablar y ampliar La Bombonera en 15 meses por medio del proyecto Esloveno que es el único que cruzó la calle y habló con nosotros", señaló.