Uno de los abogados de Claudia Villafañe y Dalma y Gianinna Maradona consideró hoy que las evidencias obtenidas hasta ahora indican que la muerte de Diego Armando Maradona fue "un homicidio culposo" y que con la junta médica se podrá determinar si existió "dolo eventual" por parte de alguno de los imputados.



Además, consideró que el médico neurocirujano del "10", Leopoldo Luque, "va a ser imputado por ese hecho", ya que "sabía perfectamente lo que podía ocurrir" con el exfutbolista.



A horas de la marcha que se realizará en homenaje al "10" bajo la consigna "no se murió, lo mataron", el letrado Juan Manuel Dragani dijo en diálogo con Radio Continental que la movilización tiene como fin "pedir Justicia para llegar a la verdad" de lo ocurrido.



"Creo que la fiscalía interviniente ha hecho un gran trabajo, en este caso ha actuado en forma muy rotunda, a las pocas horas del deceso de Diego ordenando allanamientos, tomando declaraciones testimoniales. Toda esa prueba recolectada por la fiscalía hasta el momento arroja un resultado, que es el homicidio culposo", expresó el letrado.



Y continuó: "Ahora bien, con la junta médica que empezó el lunes vamos a ver si se determina si además de un homicidio culposo pudo haber existido o coexistido un dolo eventual, creo que vamos por ahí".



Dragani, quien representa a la exesposa de Maradona y a las hijas que tuvo con ella en tres querellas iniciadas contra el abogado Matías Morla, aseguró que las tres "siempre estuvieron presentes" en la vida de Maradona y que "cada vez que no lo pudieron hacer fue por razones aleatorias, del entorno que no les permitía entrar a la casa o por la seguridad extrema que tenía Diego".



"La verdad siempre aflora y el medio mas idóneo para que eso ocurra es la Justicia, y esta ocurriendo", agregó.



Consultado sobre la causa penal y las responsabilidades en la muerte de Maradona, Dragani dijo que "Luque tenía pleno conocimiento del estado de salud de Diego y de que necesitaba un cuidado un poco más intenso del que tenía".



"No estamos diciendo que hubo intención de matar, por ahora existe una negligencia", agregó, tras lo cual mencionó que el neurocirujano imputado en la causa "sabia muy bien que Diego necesitaba un médico las 24 horas, una ambulancia en la puerta, una internación domiciliaria y no arbitró todos esos cuidados para evitar lo que ocurrió, que fue el fallecimiento", manifestó.



Sobre la firma de las hijas del "10" para que fuera dado de alta tras ser operado de un hematoma subdural en el cerebro, el abogado dijo que "la firma no implica consentimiento a la praxis medica" e insistió en que "Luque sabia claramente lo que podía ocurrir con Diego Armando Maradona, lo que se evidencia en los audios con (la psiquiatra Agustina) Cosachov", también imputada.



"La junta médica es la que está tratando de determinar si existe un nexo de causalidad entre la muerte y los hechos previos, que incluyen la cirugía a la que sometieron a Maradona", explicó el abogado y agregó: "Estamos buscando que revele que la praxis médica, el durante y la convalecencia de Diego, fueron de extrema relevancia par a el deceso",



"Yo creo que hubo un homicidio culposo, no hay dudas de que Luque va a ser imputado por ese hecho, no olvidemos que presenta a las pocas horas una eximición de prisión, él tenia pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo y su defensor, ante el relato, lo primero que hace es pedir una eximición para evitar la prisión", concluyó.