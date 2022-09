El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol Leandro Paredes admitió ayer que "es difícil no tener la cabeza" en el Mundial de Qatar 2022 cuando restan menos de dos meses para el comienzo de la competencia. En la previa del amistoso de hoy ante Jamaica, el "5" de la Selección se refirió a la ansiedad que tiene el plantel a 54 días de Qatar 2022.

"Uno trata de ir día a día, pero es difícil no tener la cabeza en el Mundial, de no ser ansioso, de no estar con la ilusión. Estoy tratando de pasar esto de la mejor manera, pero la ansiedad está ahí. Lo hablamos incluso en el equipo, Leo también lo dijo post partido", expresó en una entrevista con ESPN.

Además, se refirió a la locura de la gente y cómo lo viven los jugadores en el vestuario. "Donde juguemos, la gente apoya. Está entusiasmada. Aprovecharemos eso. Hace rato venimos sintiendo que la gente se siente identificada. Tratamos de mostrarles lo que vivimos, no sólo dentro de la cancha, sino también afuera", aseguró.

Paredes no quiso hablar de Mbappé y sorprendió al declarar que en el PSG no tenía relación con él.

Por otro lado, en el último mercado de pases europeo, Paredes tomó la decisión de dejar compartir vestuario con Lionel Messi en París Saint Germain y volvió al fútbol italiano para tener la continuidad antes del Mundial. A ese tema también hizo referencia. "Era difícil la decisión de cambiar de club antes del Mundial, pero fue correcta. Necesitaba minutos para llegar de la mejor manera. Además quería llegar a un club muy grande como Juventus, era un sueño", reveló Paredes, quien de paso se reencontró con Ángel Di María.

A los 28 años, Paredes juega en el club más ganador de Italia pero ya piensa en lo que será el cierre de su carrera en Boca Juniors.

"Quiero vivir el día a día y no ponerme plazos pero retirarme en Boca es la ilusión más grande que tengo", completó.