Con el objetivo de intentar blindar a Cristian Pavón, la dirigencia de Boca Juniors le mejoró ayer el contrato y elevó la cláusula de rescisión a 50 millones de euros.



"Hoy firmamos una mejora importante en el contrato de Cristian Pavón. También subimos la cláusula para que todos los hinchas de Boca Juniors puedan seguir disfrutándolo", escribió el presidente xeneize Daniel Angelici para acompañar una foto en la que Pavón firma la mejora del vínculo.



Pavón, que tuvo unos días de descanso después de haber disputado el Mundial de Rusia con el seleccionado argentino, se sumó el jueves al plantel que conduce Guillermo Barros Schelotto, que realiza la pretemporada en Estados Unidos.



Antes de embarcar, el atacante cordobés dejó claro que se quedaría "a jugar la Libertadores", más allá del halago que significa el interés de clubes europeos por contratarlo y así fue.



Es que Pavón tiene los pies sobre la tierra y tras unos días de vacaciones luego de haber participado en el Mundial, el 7 bravo de Boca emprendió viaje hacia Estados Unidos para sumarse a la pretemporada de su equipo cumpliendo con su palabra y que la volvió a decir antes de subirse al avión: "Me quedo. Dije que quería quedarme para jugar la Libertadores y eso voy a hacer".



Hace rato que el joven cordobés es uno de los mejores futbolistas del ámbito local. Clave en el bicampeonato, el técnico Jorge Sampaoli no dudó en llevarlo a la Copa del Mundo. Tuvo minutos y dejó buenas impresiones, lo que despertó el radar de los grandes clubes europeos. Mientras se habla de un posible interés del Barcelona español, él está tranquilo: "Si viene una oferta de afuera será lindo, pero por ahora no hay nada", manifestó la "joya" del equipo Xeneize y el pilar para la obtención de la Superliga Argentina de fútbol en su primera edición.



En el fútbol argentino no abundan jugadores de las características de Pavón y es por eso que Boca no quiere largarlo. Además en este segundo semestre del 2018 se reanudará la Copa Libertadores y es allí donde el Xeneize quiere pisar fuerte y estar en la conversación para ponerse el rótulo de candidato. En octavos enfrentará a Libertad y para Guillermo Barros Schelotto es fundamental que el 7 se quede en el club.



Lo cierto es que Boca acaba de blindarlo con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Además le mejoraron el contrato hasta diciembre, fecha en la que partiría al fútbol europeo si es que llega una oferta que conmueva a la dirigencia de Boca. "Mi representante se estaba encargando de todo con mi viejo, estaban arreglado la cuestión para que si Dios quiere yo me pueda quedar acá", contó en Ezeiza.



Al ser consultado sobre el futuro de Sampaoli, el jugador fue inteligente y evitó meterse en la polémica: "No estoy al tanto de esa situación y no soy nadie para decir qué va a pasar. Prefiero no charlar de eso y que se arreglen entre ellos". Sobre el Mundial, opinó: "La Copa no estaba para cualquiera, hubo equipos que sorprendieron mucho y nosotros no lo podíamos creer. Que gane el mejor".

Angelici: “Nunca le prometí la Selección a Zárate”

La llegada de Mauro Zárate a Boca hizo estallar un mercado de pases que en Argentina estaba muy calmado durante el Mundial. Uno de los más enojados luego de que se conoció la noticia fue Sergio Rapisarda, presidente de Vélez, quien le apuntó directamente a Angelici. "Mauro Zárate me dijo que se va a Boca porque le prometieron la Selección Argentina", aseguró. Y desde Estados Unidos, donde el plantel de Guillermo está realizando la pretemporada, Daniel Angelici desmintió esa versión y aclaró los tantos.



"Cuando me enteré de que Vélez no iba a hacer uso de la opción de compra de Zárate, fuimos a buscarlo. Me comuniqué con uno de sus hermanos, me dijo que la prioridad la tenía Vélez y no hablamos más. Después, hablé con el presidente de Vélez y le dije que Boca le había hecho una oferta al club inglés. Pero le aclaré que si el jugador decidía quedarse en su club nosotros íbamos a dar un paso al costado", explicó en Estudio Fútbol por TyC Sports.



Y luego agregó: "Nunca hablé con Zárate porque por principios míos no hablo con los jugadores. Lo vi por primera vez ayer (por el jueves). Habría que preguntarle a Sergio Rapisarda de dónde sacó que yo le prometí a Zárate eso de llevarlo a la Selección Argentina. Sería una tontería pensarlo. Yo tengo una tranquilidad muy grande. Me queda un año y medio y luego volveré a trabajar a mis empresas".