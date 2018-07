En la Liga Albardón-Angaco se disputó la segunda jornada.

Lejos de Rusia y mucho más cerca del entrañable arraigo que tiene el fútbol departamental, en Jáchal continúa el desarrollo del Oficial. Este fin de semana se disputó la novena fecha y el líder, Peñarol de San Isidro, venció a Racing para ser más puntero que nunca. Los resultados fueron los siguientes: Niquivil 1-Andacollo 0; Florida 1-Árbol Verde 3; San Lorenzo 3-Pampa 0; Peñarol 2-Racing 1; Independiente 0-San Roque 0 al finalizar el primer tiempo con ese marcador fue suspendido por falta de garantías y, finalmente Huaco 0-La Estrella 1.



En las posiciones, Peñarol manda con 21 puntos, Niquivil tiene 18 junto a La Estrella, luego aparecen Andacollo, Racing y Árbol Verde con 17, San Roque suma 12, San Lorenzo 10, Independiente y Florida tienen 9; Pampa 3 y Huaco cierra sin puntos. Independiente y San Roque tienen un partido suspendido al término del primer tiempo por falta de garantías.



El próximo fin de semana será momento de la décima fecha que irá con la siguiente programación: Cancha de Racing: San Lorenzo vs. Huaco y San Roque vs. Florida. Cancha de Andacollo: Niquivil vs. Estrella y Andacollo vs. Independiente. Cancha de Pampa: Peñarol vs. Árbol Verde y Pampa vs. Racing.



En la Liga Albardón-Angaco fue el momento de la 2da fecha del Torneo Clausura de la temporada y Paso de Los Andes junto a Instituto La Laja se convirtieron en los más goleadores de la jornada. Paso goleó 7-1 a Huracán de Angaco, mientras que Instituto venció como visitante a Deportivo Angaco por 6-1. En tanto que San Roque fue noticia al vencer por 3-2 al Deportivo Rincón. Otro de los que fue noticia fue la ADA que en pleno recambio juvenil venció como visitante por 2-0 a Sport Argentino en la calle Tucumán. Atlético San Miguel -reciente campeón- no perdonó a Defensores de San Martín por 2-0 y Deportivo Campo Afuera coronó su gran presentación goleando por 5-1. Este próximo fin de semana será el momento de la tercera fecha de un campeonato que sigue creciendo y muestra partidos de enorme atracción en cada escenario.