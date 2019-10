Lo mejor. Alan Cantero es potencia, atrevimiento y mucho más. Peñarol quiso y no pudo ante Deportivo Madryn y sigue sin poder festejar en el Federal A.

Siempre sirve ganar. En cualquier proceso, una victoria allana muchos caminos y para Sportivo Peñarol, festejar un triunfo sigue siendo materia pendiente en el Federal A. Es que el Bohemio, con todas sus limitaciones y ansiedades a cuestas, fue mucho más que el Deportivo Madryn pero en Chimbas se volvió a quedar con las ganas. Con ese signo de la impotencia, de querer más que de poder. Dolió el resultado, pegó fuerte otro empate pero en el balance final, en lo futbolístico, Peñarol dejó varias aristas positivas y otras para mejorar. No pudo romper el empate, habiendo jugado mucho mejor los primeros 45" del partido, se llenó de ansiedad en el complemento y eso lo desdibujó, pero con todo eso encima, la propuesta sanjuanina fue más que interesante, aunque hoy a su gente sólo le importe ganar.

Fue buena la propuesta inicial de Peñarol. Con Pérez como eje, con la presión de Martín y de Rebeco por los costados, parecía que se lo llevaba puesto a Madryn en el comienzo mismo. Lo llevó contra el arquero Lencina pero no tuvo contundencia. Viturro fue el primero en llegar con peligro a los 5". Era un anuncio de lo que sería ir e ir para Peñarol. Hubo una jugada que pudo ser penal pero el árbitro no vio infracción sobre Viturro. Y a los 39" Martín tuvo en sus pies la más clarita cuando metió el remate pegado al palo izquierdo de Lencina.

En el complemento, la urgencia de un triunfo fue nublando las ideas. Peñarol ya no fue tan ordenado pero nunca se bajó del protagonismo. Arriesgó, llegó y empezó a dilapidar opciones. Pérez Tarifa metió un cabezazo infernal pero el arquero la sacó del ángulo. Adentro el Gatito Pereira para jugarse el resto de parte de Bove y sobre los 35" el ex Árbol Verde le quemó las manos al arquero sureño. Era más Peñarol pero no acertaba. No podía y entró en confusión, que casi aprovecha Madryn con un par de contras que terminaron resueltas con algo de peligro. Pero Peñarol fue y fue. Hasta el instante final. Sin orden, con muchas ganas, pero sin encontrar esa fórmula que le permita sacarse de encima la necesidad de ganar.

Bove, caliente

En Chimbas, no fue una tarde sencilla. Al adelantamiento de una hora del horario del partido, de ese apuro inesperado, luego se pasó a los reclamos. Y ahí, el técnico Cristian Bove no se guardó nada. En el complemento se cruzó con plateístas y en el final, el entrenador bohemio reconoció su bronca: "Me voy molesto por el resultado y por algunos que no tienen memoria. Hace poco lo más lejos que jugaban era en Carpintería y hoy vienen a insultar a mis jugadores. Eso no. Conmigo, lo que sea; pero con los chicos no. Ellos fueron al frente, jugaron más del 80 por ciento de partido en terreno contrario y no se les dio. Arriesgamos, queremos ganar de una vez pero no pudimos resolverlo", dijo.





>> Sportivo perdió afuera

Con un gol de Marcelo Benítez, a los 34" del primer tiempo, Camioneros cortó el camino ganador de Sportivo Desamparados al vencerlo por 1-0 como local. La derrota del conjunto puyutano frenó el envión anímico de la fecha anterior cuando venció a Nicanor Otamendi. Una caída que complica el presente y que obliga a un futuro ganador.

En otro de los partidos de la Zona B, Círculo Otamendi y Juventud Unida de San Luis igualaron 1-1 con goles de í Romea y Facundo Martínez, respectivamente. En tanto, en Bahía Blanca, Villa Mitre venció por 2-0 a Sol de Mayo de Viedma. Nicolás Ihitz y Juan Zárate marcaron los goles bahienses. Finalmente, en Mendoza, Deportivo Maipú venció por 2-0 a Sansinena de General Cerri con goles de Franco Dolci y Matías Persia para los mendocinos.