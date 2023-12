Con sólo 11 años, el piloto sanjuanino Juan Ignacio Pereira cerró una buena temporada en el Campeonato Mendocino de Karting al finalizar tercero en la categoría IAME. El certamen de la vecina provincia es por demás competitivo, ya que tiene carácter regional porque sus pilotos llegan de diferente provincias e incluso internacional, pues participan corredores de Chile.

"Llegué a la última fecha con chances de ser subcampeón. No clasifiqué bien y quedé quinto, en la serie terminé cuarto y antes de largar la final vi que el eje trasero estaba roto. Igual di todo, pasé al tercer lugar y arriesgué hasta la última vuelta para superar al segundo. Pero no me alcanzó y con esos puntos quedé tercero en el campeonato. Igual, estoy muy feliz porque no es fácil estar peleando bien arriba", dijo Juan Ignacio, quien en la temporada 2023 finalizó primero y tercero en cuatro fechas del Mendocino.