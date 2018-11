Entusiasmado. Fabricio Persia, con su Toyota, se ubicó quinto en la final de La Plata y apunta a pelear la punta de la última final del año, en Córdoba el 2 de diciembre.

La lluvia que azotó a Buenos Aires, que incluyó la postergación del Boca-River por la final de la Copa Libertadores, también brindó dolores de cabezas en el automovilismo. Más específicamente en el caso del Top Race, que esta penúltima fecha de la temporada se desarrolló en el autódromo de La Plata. En la categoría telonera de la V6 como es el TR Series, el sanjuanino que más se destacó fue Fabricio Persia, quien logró la quinta colocación en la prueba que se adjudicó el actual puntero, Gastón Crusitta. Mientras que su comprovinciano, Fabián Flaqué, finalizó una posición más atrás para ser sexto.



Como el sábado no se pudo realizar la habitual clasificación, en una reunión entre dirigentes y encargados de equipos el domingo bien temprano, se determinó que la grilla de la final se haría de acuerdo a las ubicaciones en el campeonato. De esta forma, Persia (Toyota) debió largar desde las 11ma ubicación de la grilla, por lo que su quinta ubicación final resultó más que destacada. "Pude avanzar varias posiciones porque el auto venía con un muy buen ritomo. De divertí mucho y estoy contento con la carrera que hicimos. Creo que estamos para grandes cosas", destacó Persia.



El ex subcampeón de la categoría habló del funcionamiento del Toyota al mencionar que "el auto es muy bueno, es bastante lógico y tiene un ritmo de carrera tremendo. Realmente me ilusiona con pelear la última carrera del año". Por su lado Flaqué, quien partió quinto en la final, debió lidiar con algunos problemas en su Fiat y se ubicó sexto en la prueba. "El auto venía medianamente bien al principio, pero después se puso muy de cola en los ingresos y algo de ida de trompa en los tránsitos. Por ahí no le pegamos en la puesta a punto para la pista como estaba, ya que las condiciones eran muy inestable", afirmó.



El campeonato tiene de líder a Gastón Crusitta con 192, escoltado por Gonzalo Perlo con 167 y Franco De Benedictis con 113.