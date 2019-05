Agradecido. Francisco Pipi Salinas dio el salto y quiere consolidarse en el Proyecto Camioneros en el Federal A. Es su futuro y a eso apuesta todo.



Pasó su primera temporada completa en el Torneo Federal A con la camiseta de Camioneros y Francisco Pipi Salinas cierra este primer balance con signo positivo. Sabiendo que fue un paso adelante en su carrera, el ex Desamparados y Peñarol apuesta a la continuidad en el equipo gremial de Esteban Echeverría para lo que se viene. Hoy, de vacaciones en su San Juan, el Pipi repasó lo que fue su temporada en el Federal A: "Fue una temporada durísima. En el primer tramo, tuve una lesión y me costó reacomodarme pero luego del receso del verano, hice la pretemporada a full y después de dos fechas empecé a ser titular y no salí hasta la eliminación contra Maipú en Mendoza. Crecí mucho en todo aspecto y creo que Camioneros fue la mejor elección que pude hacer. Un club muy profesional, con todo lo que se necesita y con grandes aspiraciones. Llegamos hasta Maipú en la Reválida después de haber tenido una muy buena fase inicial. No alcanzó para más pero el club venía de ascender y ahora ya sabe lo que es el Federal A y la idea es buscar algo más en esta nueva temporada".

Sabiendo que a los 22 años tiene futuro por delante, Salinas no se apura: "Camioneros me abrió las puertas y es mi presente. Hubo algunos rumores desde Mendoza pero no, yo tengo prioridades y mi lugar está con Camioneros. Después, se verá pero no quiero adelantarme a nada".

Nació en Sportivo Peñarol, pasó por Sportivo Desamparados y ahora juega en Camioneros de Buenos Aires

Pero lejos de San Juan, el Pipi no perdió contacto con el fútbol y los clubes sanjuaninos: "Dolió lo de San Martín porque Primera es otro mundo y perder la plaza es algo muy fuerte. Hay que trabajar para recuperarla pero va a costar. Y en lo más cercano, ver a Desamparados escalando llena de orgullo a cualquiera. Es un club que se merece una alegría por todo lo que contagia. Y claro, Peñarol que es mi debilidad. Saber que está cerca de jugar otra final es algo muy lindo para los que sentimos esos colores en el alma. Se tiene que dar. El año pasado me tocó perder esas finales contra Camioneros y ahora, espero que termine en éxito. Peñarol viene trabajando muy bien y seguramente se le dará".

Le quedan algunos días en San Juan y luego ya viajará a Buenos Aires para la pretemporada en Camioneros: "Estoy entrenando algo para no perder mucho en lo físico y ya en junio me voy para encarar otro año con todo".