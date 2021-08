No le teme a nada y no se le achica a nadie. Sportivo Peñarol de la mano de su joyita Leandro Espejo volvió a tener una tarde perfecta y venció por 2 a 1 a Cipolletti de Río Negro en un encuentro válido por la 17ma fecha del Federal A. El enorme triunfo se dio en el debut como técnico de Edgardo "Cuca" Herrera y sirvió para que el Bohemio se meta de lleno en la zona de clasificación.

Le sobraron argumentos a Peñarol para quedarse con el pleito en el Bicentenario porque entendió a la perfección cómo jugarle al temible Cipolletti, equipo que es un serio candidato de la zona. Pero el Bohemio le puso un freno y lo ganó con inteligencia, resolviendo con solvencia para dar vuelta el marcador.

Es que el equipo de Gustavo Raggio comenzó pegando a los 16 cuando Lucas Mellado le dio una habilitación perfecta para que Juan Pablo Zárate sentenciara el gol en el palo derecho de Diego Pave. La diferencia en el marcador anotada por uno de los goleadores del certamen no inquietó para nada el juego de Peñarol que supo esperar porque sabía que achicando espacios las chances iban a comenzar a llegar. Con Da Silva y Espejo abocados de lleno al ataque, Peñarol probó a Facundo Crespo en el arco pero no había forma. Igual no se desesperó y a los 38 un centro cruzado tenia como destino el brasileño De Souza pero Carrera metió la mano y el árbitro José Díaz no dudó en sancionar penal. Espejo fue el ejecutor y no falló con su potente remate para poner el 1 a 1. Con eso Peñarol fue por más y volvió a llegar a los 44 cuando Espejo lo tuvo y ante el intento fallido de Crespo por tapar, le sacaron la pelota en la línea. El choque en ese último tramo de la primera etapa era de ida y vuelta y por Cipolletti lo tuvo Nicolás Trecco de cabeza pero tapó Pave.

En el complemento la intensidad no cesó. Cipo con el ingreso de Magnago buscó mejorar en a recuperación en en medio y fue por todo buscando romper la igualdad pero no le fue fácil porque Peñarol le cerró todos los espacios y eso le complicó la misión a los dirigidos por el experimentado Raggio. Yori se equivocó pero aún así Wagner no pudo definir. Espejo con su explosividad continuó yendo al frente y a los 18 falló Jara en la marca del sanjuanino que definió de la estupenda por encima del arquero para anotar el 2 a 1. Cipo sintió el mazazo pero no bajó los brazos. El Bohemio en tanto con el ingreso del Pipi Salinas ganó velocidad por ese carril y si bien la misión era mantener el resultado, la ambición de Peñarol hizo que fueran por más. En equipo rionegrino nunca le encontró la vuelta a la propuesta bohemia y ni siquiera con los ingresos de Amieva y Taborda pudo mejorar en la ofensiva. El juego de la visita fue decayendo y los argumentos de Peñarol por adueñarse del partido se fueron solidificando.

El "Cuca", feliz y agradecido

Venía esperando la chance de dirigir un Federal A y le llegó en esta semana. Tras la saluda aventurada de Salvador Mónaco la dirigencia del Bohemio se inclinó por él. En la semana entrenó y casi no modifico nada en el armado del once titular. Solo el ingreso de Argumosa por el lesionado Chiquichano fue la variante del nuevo entrenador. Lo cierto es que Edgardo "Cuca" Herrera aprobó con éxito ayer y cumplió a la perfección con el dicho de "técnico que debuta, gana". "Estoy muy feliz. Los jugadores han entendido la situación. Hemos aprovechado la velocidad y el juego de algunos jugadores. Espejo es un gran gran jugador", manifestó Herrera al término del partido. Pasó su debut ante uno de los candidatos como Cipolletti y Herrera dijo que hay que ir con calma: "Hay que ir con calma. Esto le viene bien al plantel porque estamos bien con la pelota. Es un plantel muy bien armado, si tuviese que decirle algo al técnico anterior (Salvador Mónaco) lo felicitaría porque armó un equipo muy competitivo", expresó el sanjuanino.