El entrenador del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, regresó ayer de Europa, donde realizó una gira para contactarse con distintos futbolistas, y además de reconocer que de momento no citará al delantero Mauro Icardi, admitió que tiene ‘en la cabeza‘ el equipo que enfrentará a Chile el 23 de marzo en el Monumental.



‘Estuvimos charlando de fútbol bien, tranquilos. Se lo dije a él que por ahora no, pero en cualquier momento le toca‘, señaló el ‘Patón‘, quien descartó así la chance de que Icardi forme parte de la convocatoria para la próxima doble fecha de Eliminatorias, que se completa con el encuentro ante Bolivia en La Paz, el 28 de marzo.



En el aeropuerto de Ezeiza, instantes después de arribar al país después de su paso por España, Italia, Inglaterra y Francia, en una gira que lo dejó ‘conforme‘, Bauza agregó que considera fundamental que ‘no haya lesionados‘ con vistas a esos dos encuentros, claves en el camino hacia Rusia 2018.



‘Pretendo que lleguen todos bien y que no haya lesionados. Tenemos un partido difícil con Chile, con muchos amonestados, lo que va a ser importante pensando en Bolivia. Pero en la cabeza, el equipo lo tengo‘, admitió el conductor del conjunto albiceleste, que marcha quinto, en posición de repechaje, en las Eliminatorias sudamericanas.



Por otro lado, se excusó de responderle a Diego Maradona, quien lo acusó de ‘traidor‘ por reunirse con Icardi, y analizó el presente de Angel Di María, gran figura en la goleada del martes por 4-0 de Paris Saint Germain ante el Barcelona de Lionel Messi, por la Liga de Campeones de Europa.



‘En su equipo ya viene mostrando ese nivel. Me pone contento porque además de los dos goles hizo un gran partido y en su equipo es un jugador de mucho protagonismo‘, apuntó.



Además, celebró la vuelta de Javier Pastore, ‘un jugador de jerarquía‘, y que no descarta una eventual citación del defensor de Roma Federico Fazio.