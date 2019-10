Busca. El festejo inédito en su trayectoria como singlista Roger Federer: ganar la presea dorada en unos Juegos Olímpicos. En "Tokio 2020" al cumplir 39 años intentará obtener ese logro.

El último día de los próximos Juegos Olímpicos en "Tokio 2020" el para muchos mejor jugador de la historia del tenis, Roger Federer, soplará las velitas por su cumpleaños número 39. Será un nuevo aniversario para el suizo que se mantiene más que vigente con su actual tercer puesto en el ranking mundial de la ATP.



El Expreso sacudió ayer el ambiente deportivo con un anuncio más que importante: jugará en la cita máxima del deporte mundial buscando el único logro destacado que aún le falta en singles, la medalla dorada. Ya obtuvo esta presea en "Beijing 2008" en la modalidad de dobles junto a su compatriota Stan Wawrinka, pero jugando solo lo máximo fue la medalla de plata en "Londres 2012" cuando lo superó el anfitrión Andy Murray.



"Durante los últimos meses estuve debatiendo con mi equipo qué debería hacer en el verano de 2020 entre la finalización de Wimbledon y el inicio del Us Open y, finalmente, lo que mi corazón me ha dictado es que participe de los Juegos Olímpicos", confirmó Roger, quien viajó hasta la capital japonesa para formar parte de una serie de partidos de exhibición donde fue el máximo protagonista.



Los Juegos requieren de una serie de condiciones para poder disputarlos, una de ellas pasa por afrontar la Copa Davis algo que no hace Federer desde el 2015 y por lo que se supone que podría jugarla en la próxima temporada.



Aunque nada reglamentariamente se lo podrá impedir ya que por ejemplo podría recibir una "invitación especial" para Tokio como ganador de algún torneo de Grand Slam. En el caso del suizo, justamente es el que manda en esa tabla histórica con 20, seguido bien de cerca por el español Rafael Nadal con 19.



El del año próximo será el quinto certamen olímpico para el helvético, que ya jugó en Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012.



Antes de confirmar ante los medios su presencia en "Tokio 2020", Federer jugó dos exhibiciones. En una de ellas, ante Jhon Isner, ganó un punto fabuloso, exhibiendo un estado atlético impecable, corriendo de una punta a la otra y definiendo con un drive cruzado asombroso.



El público japonés le regaló a Federer una ovación. Seguramente, la primera de muchas que vendrán a partir de su presencia confirmada en los próximos Juegos Olímpicos.



Al fin y al cabo se trata sin ningún tipo de duda de uno de los mejores deportistas de la historia. A disfrutarlo en lo que podría ser una excelente despedida.



Compañía



En las exhibiciones que disputó Federer se encontró con varios de los referentes del tenis adaptado a nivel mundial. Afrontó diferentes encuentros ante Shingo Kunieda (2º del mundo, por debajo del cordobés Gustavo Fernández) y Gordon Reid (8º). En todos ellos, primó la buena sintonía entre Roger y sus adversarios de ocasión ante un estadio repleto.



Sponsor



Federer tiene como patrocinador de su indumentaria desde el año pasado a Uniqlo, el gigante textil japonés que revolucionó el mercado. Uniqlo, creada en 1984 con una tienda en Hiroshima, genera una facturación millonaria y tiene tiendas en todo el mundo. Se metió en el mundo del tenis con mucha fuerza auspiciando a Novak Djokovic.

Amberes: Pella empezó ganando

Guido Pella se clasificó ayer a la segunda ronda del ATP 250 de Antwerp, en Amberes, Bélgica, tras eliminar al alemán Peter Gojowczyk por 5-7, 6-4 y 7-6 (2) en un partido de la ronda inicial que duró dos horas y 25 minutos.



El bahiense, quinto favorito del torneo jugado sobre cancha rápida y cerrada, tendrá como siguiente rival al ganador del cruce que sostendrán mañana el francés Richard Gasquet y el coreano Soonwoo Kwon.



También hoy debutará el segundo argentino, el azuleño Federico Delbonis (77), que tendrá como rival al rumano Marcus Copil (92), con quien perdió en el único antecedente que registran por el circuito ATP en Estocolmo 2012.



En caso de ganar, Delbonis se enfrentará en la ronda siguiente con su compatriota Diego "Peque" Schwartzman, tercer preclasificado que ingresó directamente a la segunda fase.