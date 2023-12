La Cámara de Apelaciones decidió revocar la medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya que suspendió provisoriamente las elecciones en Boca organizadas para el 3 de diciembre y con esta medida queda todo dado por el momento para que se puedan realizar los comicios este domingo 17 en caso de que la Comisión Directiva del club lo establezca. El 28 de noviembre la jueza había impuesto la suspensión de las elecciones a raíz de una denuncia de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón. Lo que se discutía era que unos 13 mil socios habían pasado a ser activos sin cumplir el estatuto del club; sin embargo, Boca apeló la medida y finalmente la Cámara le dio la derecha.

La oposición aún tiene la chance de presentar un recurso extraordinario y apelar a un tribunal superior para revocar este fallo, pero en principio no parece que esto sea posible y tampoco implicaría una nueva suspensión. Incluso, ayer el candidato opositor Andrés Ibarra aseguró: "Queremos votar el 17. Sólo que no se pudo votar porque el oficialismo no corrigió el padrón".

Fuente: Diario Olé.