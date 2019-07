Racing no tuvo un buen debut en la Superliga, por lo menos desde el resultado, ya que dejar dos puntos ante Unión es claramente negativo en el balance para el último campeón. No tanto desde el juego, porque la Academia marcó diferencias en ese aspecto. Sin dudas desde la posesión, ya que fue dueño de la pelota en casi todo el partido, y en buena parte del desarrollo ya que expuso algunos recursos en la elaboración, no tanto en el último pase, que no fueron suficientes en parte por mérito del rival.

La resistencia de Unión, con puntos altos en el arquero Moyano (tremenda la que le atajó a Cvitanich en el final) y el defensor Jonathan Bottinelli, fue determinante en el punto que el Tate se llevó de vuelta a Santa Fe.

Quejas de Racing: Lamolina obvió un penal sobre Licha López y otro por mano de Yeimar Gómez Andrade. Son de esas jugadas que con el VAR bien aplicado no podía haber dudas en sancionar la falta.

Ojo, también Racing tuvo alguna angustia, con el palo del primer tiempo. Esa fue la más clara de un visitante que claramente apostó al contraataque, aunque su mayor mérito fue el orden para aguantar.

¿Es para preocuparse Racing? Quizá, no para alarmarse. Tiene que mejorar claramente en la definición. Licha estuvo lejos de su mejor versión y eso la Acadé lo siente.