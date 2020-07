Fue el 17 de marzo cuando se anunció finalmente la suspensión del fútbol. Algunos jugadores, ya con la información bajo la manga antes de hacerse público, dejaron Buenos Aires. Entre ellos, Racing tiene a muchos en Rosario. Son ocho los jugadores de la Academia que se alejaron de la zona del AMBA: Iván Pillud, Walter Montoya, Héctor Fértoli. Augusto Solari, Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Benjamín Garré y Matías Rojas.

Como Rosario está en otra fase sanitaria, más adelantada por menor circulación de coronavirus, los profesionales pudieron moverse dentro de la ley. Desde hace 15 días que se entrenan en el predio The Training Center, del cual Pillud es socio junto a su representante Juan Dávola. El predio está totalmente habilitado y cumple con todos los requisitos. No se utilizan los vestuarios, tampoco el gimnasio (aunque en Rosario están abiertos) y se mantiene la distancia social.

Acá radica el problema: es que el canal TyC Sports mostró imágenes en donde se ve que están haciendo fútbol en el predio de nueve hectáreas, algo no permitido. Desde el predio aseguran que no era el grupo de Racing, que está prohibido, hablado de antemano con los profes y que se tomaron medias. "Se entrenan a la mañana y no se cruzan con más gente. También trabajan amateurs y arqueros. Al aire libre está totalmente permitido. Acá se les toma la fiebre todos los días y los jugadores han contratado a un profe de forma particular. Podrían correr en el parque también, pero tienen otras prestaciones", le confiaron al diario deportivo Olé desde la dirigencia de la Academia.

Desde el gobierno rosarino, confirmaron que las competencias y los clubes de fútbol de la zona no iniciaron sus entrenamientos ya que dependen de AFA. "Acá hay un tema institucional: la Liga Rosarina depende de AFA y AFA tiró un lineamiento que no controlamos nosotros.

"La idea es que los entrenamientos vuelvan con todo el país en Fase 4 así no hay ventaja".

CLAUDIO TAPIA - Presidente de AFA

Lo que sí controlamos y damos permiso es a las distintas actividades físicas. Tenemos habilitado el entrenamiento individual sin contacto y sin compartir el elemento hasta diez personas por espacio deportivo", declaró el secretario de deportes de Rosario Adrián Ghiglione, con CNNRadio.

"Los clubes que dependen de la Liga Rosarina tendrían que obedecer lo que les dice AFA. No es una cuestión que controlamos nosotros. Nosotros podríamos ir si en esa cancha están jugando un partido de fútbol normalmente, eso no se puede hacer hoy en Rosario", aclaró el funcionario. "Nosotros debemos controlarlo, pero imaginate que hay 360 clubes en Rosario. Dentro de una cancha no puede haber más de diez personas.

El entrenamiento tiene que ser una pelota, un jugador. Estábamos evaluando si podemos empezar a trabajar el tema del pase en el fútbol y el hockey, que al no tener contacto con las manos se podría hacer alguna flexibilización", especificó.

Más allá de que la noticia explotó en Racing, también hay jugadores de Newell"s y de Reserva e Inferiores de otros clubes, como Boca y Quilmes. Desde la Academia no enviaron a ningún supervisor ni rutinas, ya que está prohibido el trabajo en los clubes. Mientras saltó la polémica, los futbolistas se mantienen en forma.

Todo esto se da en medio de las presiones de los clubes con próximas competencias internacionales como la Libertadores, entre los que está Racing, que le 17 de setiembre debería volver a jugar. Habrá que ver qué repercusión tiene en otras instituciones esta acción por parte de futbolistas de la Academia, que era sabida por el club de Avellaneda.

Cónclave

Para lunes o martes está prevista una reunión clave pensando en la vuelta de los entrenamientos de los clubes argentinos de Primera División. En ella estarán funcionarios de los Ministerios de Salud y Deportes, más directivos de AFA.