Racing Club, vigente campeón de la Superliga, mostró oficio e inteligencia para ganarle a un anárquico San Lorenzo por 1 a 0 en el clásico sabatino de la fecha.

El defensor Mauricio Martínez, de cabeza a los 29" de la primera parte, hizo la diferencia en un partido que devolvió transitoriamente a su equipo a puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2021.

San Lorenzo perdió por segunda fecha consecutiva y complicó la situación de su entrenador Diego Monarriz, que vivió una semana particular después de su pelea con los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero.

El Ciclón, reprobado por su público, permanece en el décimo puesto con 30 unidades -último de acceso a la Copa Sudamericana- pero podría caer hasta cuatro lugares de acuerdo con los resultados de los partidos que restan esta fecha.

Racing jugó de menor a mayor en el primer tiempo: después de un comienzo con el protagonismo cedido al rival, destrabó el partido con una pelota parada -bien ejecutada por Walter Montoya y capitalizada por Martínez- y luego justificó la ventaja ante un San Lorenzo que perdió la línea.

El local transitó el camino inverso en la parte inicial porque amagó con hacerse dueño del juego pero mostró muy poca agresividad y ya en desventaja fue un equipo descontrolado.

El paraguayo Ángel Romero, esta vez sin su principal socio de juego, su hermano Óscar, fue el hombre más activo en ataque. Con un clima de descontento creciente por la producción del equipo, el DT de San Lorenzo apostó fuerte en el segundo tiempo y de arranque cambió nombres y esquema.

El partido quedó planteado con San Lorenzo como claro dominador de la pelota y el terreno, aunque sin traducirlo sobre el arco adversario, un contexto muy habitual en equipos que acumulan buenos jugadores pero sin funcionamiento.

En completo desorden, San Lorenzo buscó de manera estéril la igualdad hasta el minuto final y su rival coqueteó con el segundo en cada avance pero no encontró la precisión necesaria para rematar el clásico.

Una merecida victoria

De menor a mayor

Así jugó el visitante Racing Club en el Nuevo Gasómetro. Al principio le cedió la iniciativa al dueño de casa pero luego lo empezó a complicar con pelota parada. Por esa vía llegó el que sería a la postre el único gol del partido.

Impuso su juego

El equipo de Beccacece pobló mejor la mitad de la cancha e impuso su juego con la inteligencia del chileno Marcelo Díaz -pivote en ese sector-, y la claridad del paraguayo Matías Rojas, que se movió libremente por el centro y la izquierda.

Defensa insegura

La Academia puso en relieve la lentitud y la inseguridad de la última línea de San Lorenzo, compuesta por cinco defensores pero con sus laterales adelantados con la intención de darle amplitud a su ofensiva. Ahora se le viene una semana dura al Ciclón.



"No sabemos qué decisión vamos a tomar"



El técnico de San Lorenzo, Diego Monarriz, puso en duda su continuidad en el cargo al término de la derrota con Racing, al admitir que no sabe qué decisión se tomará después de hablar con el presidente del club, Marcelo Tinelli. "Lo que tenga que pasar, va a pasar. Hablé con Marcelo, pero tranquilo, ahora no vamos a definir nada. No sabemos qué decisión vamos a tomar", explicó.

"Hoy no salió nada de todo lo que habíamos planificado", lamentó antes de vincular el bajón futbolístico con un factor anímico.

BECCACECE

"Es un grupo leal y con compromiso"



El entrenador de Racing Club, Sebastián Beccacece, destacó "el compromiso" de sus jugadores diciendo que "Tenemos un grupo muy comprometido y muy leal. La conexión del cuerpo técnico con el plantel es excelente. Después pueden decir lo que quieran: todos priorizamos lo colectivo", indicó el técnico.

"Tanto los jugadores como nosotros lo venimos diciendo desde el primer día: pensamos en el bien común, todos. Y así de a poquito van a venir los resultados", añadió.

Respecto de la victoria en el Nuevo Gasómetro, Beccacece se mostró "muy feliz por la forma en que fue conseguida".

"Hay que venir a esta cancha y generar este volumen de juego, y terminar el partido con una jugada de 15 toques y con (Eugenio) Mena finalizando con un remate al arco. Realmente me pone muy contento lo que vienen haciendo los jugadores, y el triunfo de hoy (por ayer) es mérito de ellos", agregó el técnico.