Racing Club empató esta noche 1-1 con San Pablo en un encuentro disputado en condición de visitante en el estadio Morumbí, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



La apertura del marcador fue para el conjunto local a los 35 minutos con un gol del delantero brasileño Vitor Bueno tras un error del arquero Gabriel Arias, mientras que para La "Academia" igualó Enzo Copetti a los 46 minutos, ambos durante la primera etapa.



Racing salió a jugarle de igual a igual al San Pablo en el mítico estadio Morumbí con una línea de cinco defensores -Mauricio Martínez se sumó como central- y con las subidas de Juan Cáceres y Eugenio Mena por sus respectivos laterales.



La "Academia" se hizo fuerte en el mediocampo, presionó al conjunto paulista en las salidas de su propio arco desde el comienzo del partido y lo obligó a equivocarse en varias oportunidades.



Con el correr de los minutos, el equipo de Juan Antonio Pizzi bajó la intensidad, aunque siguió como claro protagonista con una buena labor de Aníbal Moreno y el despliegue constante de Leonel Miranda en el mediocampo.



A los 18 minutos los de Avellaneda tuvieron la primera aproximación clara en el arco rival con un remate potente desde afuera del área que pasó apenas desviado por encima del travesaño.



El conjunto local, por su parte, esperó a su rival en su propio campo y buscó salir rápidamente de contraataque aunque sin demasiada profundidad, con poca gente y sin claridad.



Los dirigidos por el técnico argentino Hernán Crespo tuvieron su primera chance clara a los 20 minutos con un disparo desde afuera del área de Igor Vinicius que obligó a exigirse al arquero Gabriel Arias con una volada sobre el palo inferior derecho.



La apertura del marcador fue para el local a los 35 minutos tras un grosero error del arquero Gabriel Arias que no pudo retener un centro desde la izquierda de Welington y le dejó la pelota servida al recientemente ingresado Vitor Bueno.



Dos minutos después, Arias se repuso de su falencia en el gol de San Pablo y salvó a su equipo con una atajada espectacular en un mano a mano ante Bueno estirando el brazo izquierdo.



El gol en contra desordenó al equipo "albiceleste", le quitó la confianza que había mostrado hasta ese momento y dejó crecer a su rival con una seguidilla de contras en las que estuvo cerca de aumentar la diferencia.



Sin embargo, a segundos de la finalización de la primera parte, el delantero Enzo Copetti sacó un remate desde afuera del área (el primero en esta Copa Libertadores) que se metió en el palo inferior derecho del arquero Tiago Volpi para ir al descanso con una igualdad.



El segundo tiempo volvió a mostrar a La "Academia" más sólida que su rival, nuevamente con orden táctico, las subidas de ambos laterales y la presión constante en campo visitante.



El equipo del argentino Crespo, salvo durante diez minutos de lucidez en la primera etapa, no pudo hacerse fuerte en el mediocampo y no logró manejar la pelota ni hacerse dueño del partido durante la etapa final, aunque el ingreso del ex-Independiente, Martín Benitez le dio mayor verticalidad.



En los últimos minutos del encuentro tanto Racing, que contó con el debut de Javier Correa, como San Pablo tuvieron una chance para quedarse con el triunfo, pero no lograron la eficacia necesaria.



La revancha se jugará el próximo martes desde las 21.30 en el estadio Juan Domingo Perón, de Avellaneda.



El ganador de esta llave se medirá con el vencedor del cruce entre la Universidad Católica, de Chile y el vigente campeón de la Libertadores, Palmeiras, de Brasil.







- Síntesis -







San Pablo: Tiago Volpi; Léo, Diego Costa y Robert Arboleda; Igor Vinicius, Luan Santos, Welington, Igor Gomes y Liziero,;Rodrigo Néstor; Éder. DT: Hernán Crespo.



Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno e Ignacio Piatti; Enzo Copetti y Tomás Chancalay. DT: Juan Antonio Pizzi.







Goles en el primer tiempo: 35min. Bueno (SP); 46min. Copetti (R).



Cambio en el primer tiempo: 27min. Vitor Bueno por Eder (SP).



Cambios en el segundo tiempo: 14min. Gabriel Sara por Liziero (SP), Martín Benitez por Gomes (SP); 22min. Joaquín Novillo por Martínez (R): 29min. Matías Rojas por Piatti (R) y Javier Correa por Copetti (R); 30min. Marquinhos Alencar por Bueno (SP), Talles Costa por Néstor (SP); 38min. Fabricio Domínguez por Cáceres (R) y Maximiliano Lovera por Chancalay (R).



Amonestados: Mena, Rojas, Correa y Sigali (R). Diego Costa, Arboleda y Perri (SP).







Estadio: Morumbí (San Pablo).



Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).