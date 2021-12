Racing, que se impuso de local a Godoy Cruz por 2 a 1, y Unión, que ganó el clásico santafesino sobre Colón por 3 a 0, se quedaron ayer con los últimos dos boletos para la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Ya ocupadas las seis plazas para la Copa Libertadores, la última fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol debía resolver ayer por la tarde las últimas dos de las seis vacantes que tiene el fútbol argentino para la Sudamericana, y fueron para Racing y Unión.

El 20 se haría el cruce de la fase inicial de la Copa Sudamericana.

De los equipos que llegaban con chances quedaron al margen del torneo continental Rosario Central, Gimnasia, Argentinos y Huracán. Los resultados de los partidos de ayer en los que intervinieron equipos con posibilidades de clasificar fueron los siguientes: Unión 3 Colón 0; Rosario Central 1 Huracán 4; Racing 2 Godoy Cruz 1; Patronato 0 Gimnasia 0; Argentinos 2 Sarmiento 0.

Los equipos clasificados para los torneos continentales son: Copa Libertadores: River (campeón torneo de la LPF), Boca (campeón Copa Argentina), Colón (campeón de la Copa de la Liga), Vélez, Estudiantes y Talleres (los tres por la tabla anual de posiciones). Copa Sudamericana: Banfield (finalista de la Copa Maradona), Defensa y Justicia, Lanús, Independiente (los cinco por la tabla anual de posiciones).

DESPEDIDA

El choque ante Godoy Cruz, fue el último del capitán y goleador de Racing, Lisandro López, quien a sus 38 años todavía no definió si seguirá jugando o se retirará finalmente. Ante los mendocinos, disputó apenas 18 minutos ya que sintió una molestia física y debió ser reemplazado ante la última ovación de los hinchas de la Academia. "No puedo pedir más. Me voy feliz", sostuvo López.

SIGUE LA FECHA

Dos grandes ponen su punto final

La 25ta fecha de la Liga Profesional tendrá hoy tres encuentros, entre los que se presentarán dos de los clubes históricos "grandes" del país.

A las 17 horas, San Lorenzo finalizará un certamen muy pobre cuando sea anfitrión de Newell"s desde las 17 horas. Mientras que a las 21.30, en el Mario Kempes de Córdoba, Talleres hará lo propio contra Independiente, que tiene a Julio Falcioni (foto) en duda para su continuidad como entrenador.

En tanto, desde las 19.15, Defensa y Justicia, que busca ser escolta, recibirá a Lanús.